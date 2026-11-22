Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Unión Bahía perdió esta noche frente a Peñarol, 68 a 55, en su último partido como visitante en la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina.

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De esta manera, el representante bahiense regresa de Mar del Plata con 0-2, tras perder también ayer frente a Quilmes, 75 a 50.

Fue su último partido como visitante de la primera parte, ya que cerrará como local el jueves 3 de diciembre ante Independiente (Neuquén) y el viernes 4 frente a Vélez, retomando la segunda parte de la competencia en 2027.

Bahía volvió a quedar corto en la puntuación, sin poder subir el promedio, aunque se mostró más competitivo que en la víspera, inclusive, empatando el segundo cuarto 15-15 y ganando el último 16-11.

Entre las más destacadas del equipo bahiense, Belén Tombesi terminó con 11 rebotes y 8 puntos, Delfina Álves da Florencia convirtió 15 unidades, con 3-5 en triples, 1-2 en dobles y 4-6 en libres, además bajó 7 rebotes y recuperó 3 pelotas. Mientras que Amparo Althabe cerró con 14 puntos (3-5 en t3).

En las milrrayitas, la gran figura resultó la paraguaya Paloma Niz, con 28 puntos (3-9 en triples, 6-12 en dobles y 7-8 en libres).

Con este resultado, Unión Bahía cierra las posiciones junto con El Biguá, con 2 victorias y 8 derrotas.

Otros dos

En otros partidos de esta noche, por la Conferencia Sur, Boca venció a Independiente, en Neuquén, 86 a 68, con 24 puntos de Luciana Delabarba.

En el rojo, la bahiense Josefina Torruella anotó 3 puntos.

También, El Biguá venció a Vélez, 70 a 68.