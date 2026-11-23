Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Se pondrán en marcha hoy las semifinales de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", con los cruces, desde las 20, Bahiense del Norte (3º)-Liniers (8º) y Pacífico (5º)-L.N. Alem (7º).

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Las series se disputarán al mejor de tres, continuando el próximo jueves, invirtiendo la localía.

Bahiense viene de eliminar a Villa Mitre (2-1), Liniers hizo lo propio ante Estrella (2-1), mientras que Pacífico dejó en el camino a Pueyrredón (2-1) y L.N. Alem fue el único que pasó la escoba, contra Napostá, (2-0).

Espera Napostá

El otro equipo de los 12 participantes de la temporada que se mantiene en competencia es Napostá.

Los de la Avenida ganaron el primer tramo y en el segundo fueron eliminados por L.N. Alem, en la única serie que terminó 2-0.

De todos modos, con la obtención de la primera parte se aseguró la Súper final, al mejor de tres, ante el ganador de esta parte.

Permanencia

En tanto, Barrio Hospital (1) recibirá a Independiente (1), en el tercer juego de la serie, al mejor de cinco, por la permanencia.

Bahiense del Norte (3º)-Liniers (8º)

Bahiense del Norte espera por Liniers, en el Manu Ginóbili, con arbitraje de Juan Cruz Schernenco, Alejandro Ramallo y Juan Agustín Matías.

Para este inicio de serie, tanto el local como la visita cuentan con plantillas completas.

El tricolor lleva diez victorias consecutivas en Salta 28, desde la novena fecha del primer tramo -ante Napostá (70-61)-, sin contabilizar las otras dos localías -en las finales de la primera parte- que jugó en Estudiantes.

En los partidos entre sí ganó ambos, 82-64 de local y 84-59, de visita.

Las cuatro series que disputó de playoffs Bahiense las comenzó ganando: en el primer tramo, en cuartos a Villa Mitre (85-81), en semifinales a Pueyrredón (68-53) y la final, a Napostá (95-53).

En esta segunda parte, en cuartos derrotó a Villa Mitre (95-72).

En su cancha está invicto en playoffs, ganando los cuatro partidos, sin tener en cuenta las localía de la final en Estudiantes.

Liniers, por su parte, en el último partido como visitante -ante Estrella- cortó la racha de tres derrotas en esa condición.

En las tres series que disputó, de visitante ganó, al menos, un partido: ante Olimpo, 96-86, reclasificación del primer tramo; con Napostá, en cuartos, se impuso 92-80 y perdió, 72-65, y contra Estrella, en cuartos de este tramo, cedió 73-64 y ganó 78-69.

Historial

Ganador Cancha

Bahiense: 82-64 Bahiense

Bahiense: 84-59 Liniers

Pacífico (5º)-L.N. Alem (7º)

Pacífico y Leandro N. Alem se enfrentan en el William Harding Green, donde dirigirán Eduardo Ferreyra, Sebastián Arcas y Sam Inglera.

En el verde hoy le realizarán un vendaje al zurdo Santiago Loos, quien justamente sufrió ante Alem fractura de escafoides de la muñeca derecha, estuvo siete partidos afuera y hoy podría regresar.

Contrariamente, en el verdirrojo es muy probable que no pueda jugar Jean-Luc Wilson, quien no entrenó después del partido ante Napostá, cuando sufrió un esguince de tobillo izquierdo cuando iban 5m32s.

Hasta el momento se enfrentaron en cinco oportunidades, con tres victorias para el verdirrojo.

La última vez que cruzaron plasmaron el partido de mayor puntuación 218 unidades y Pacífico con el máximo registro de un equipo (113) en la temporada.

Pacífico, que viene de anotar la máxima puntuación de un equipo en el partido de mayor puntaje del torneo (113 a 105 de Alem). Fue uno de los tres partidos que el verde hilvanó alcanzando las tres cifras.

Historial

Ganador Cancha

L.N. Alem: 90-83 L.N. Alem (primer tramo)

L.N. Alem: 106-97 Pacífico (reclasificación)

Pacífico: 81-67 L.N. Alem (reclasificación)

L.N. Alem: 84-80 Pacífico (reclasificación)

Pacífico: 113-105 Pacífico (segundo tramo)

Permanencia

También hoy continúa la serie permanencia entre Barrio Hospital (1)-Independiente (1), desde las 20, en La Curtiembre, arbitraje de Sebastián Giannino, Mariano Enrique y Joel Schernenco.

El local no tiene a Joaquín Godio (suspendido) y la visita está completa.

Hasta el momento en la serie se repartieron triunfos como locales (85-81 Barrio y 60-58 Independiente) y en el historial de la temporada Barrio está 3-1.

El ganador de esta noche quedará a una victoria de evitar el descenso directo.