La montehermoseña "Panchi" Duarte, campeona del Súper 8: "Fueron días muy lindos"

La montehermoseña Francisca Duarte disfrutó y fue parte de un momento histórico para su nuevo club Santa Bárbara, que el pasado domingo se consagró campeón del Súper 8, la etapa final de la Súper Liga de Hockey, certamen que reúne a los mejores equipos del país.

"Fueron días muy lindos, se disfrutó un montón y también donde hubo momentos muy tensos. Fue un viaje súper lindo, un torneo que me dio mucha experiencia y se terminó de la mejor manera", reconoció Panchi en diálogo con Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes por La Nueva Play.

Tras vencer a Lomas en la final (dirigida por la bahiense Abril Acosta), el equipo platense consiguió su primer título de la historia, al imponerse por shoot out (4 a 2) luego de igualar 2 a 2 en el tiempo regular.

"Yo capaz al estar hace tan poco tiempo en el club, porque recién llegué este año, no logro tomar dimensión de lo importante que es este logro. Pero se notaba una alegría muy grande en todas las chicas, fue muy lindo y emocionante", señaló Francisca.

Panchi y todo Santa Bárbara celebran en Santiago del Estero.

La exjugadora de Atlético Monte Hermoso dejó su club para continuar su carrera en Santa Bárbara y el Torneo Metropolitano.

"Fue un cambio muy grande, que al principio me daba miedo. Pero al llegar al club, me abrieron las puertas enseguida, siempre estuvieron pendientes a todo, me encontré con gente muy buena. Me sentí muy cómoda rápidamente y me ayudó mucho a poder disfrutar", explicó.

En Santa Bárbara y puntualmente en el último Súper 8, Panchi compartió equipo con una de las mejoras jugadoras de Las Leonas y también a nivel mundial: María José Granatto. Al igual que le sucede más de una vez enfrentando o compartiendo cancha con chicas que forman parte del seleccionado.

"Es increíble, compartir un entrenamiento, verlas jugar. Porque vas viendo como se manejan, todo. Majo es una persona muy atenta a todos los detalles, está muy bueno", contó.

"El nivel es bastante alto, todos los equipos son muy parejos -agregó-. Físicamente es otra cosa comparada a lo que había jugado antes, acá te preparas mucho físicamente. Es otro ritmo", resumió.

Luego del logro conseguido en Santiago del Estero, Panchi afrontará un fin de año cargado de objetivos, con la participación del Seleccionado Sub 19 en el Campeonato de Ascenso "A", y el cierre del Torneo Metropolitano con Santa Bárbara.

"Este año me pasa que en el Seleccionado me reencuentro con un montón de compañeras del club, es algo que estoy esperando con muchas ganas. Es un torneo muy lindo", se ilusionó Duarte.

Dicho certamen se llevará a cabo del 28 de septiembre al primero de octubre, con sede en Santa Fe.

"Con el equipo seguimos enfocadas en el Torneo Metropolitano, que venimos segundas, y en terminar el año de la mejor manera. Y ya pensar en el año que viene que paso a mayores", cerró Panchi.

