Torneo Clausura: Pacífico dio el golpe en la Copa de Oro y están todos los finalistas en Damas

Comenzó el último fin de semana la etapa definitiva del Torneo Clausura "Mauro Etulain" de la Asociación Bahiense de Hockey.

El inicio de los playoffs en la rama femenina, tuvo sólo dos triunfos visitantes en las semifinales por el título y uno se dio en la Copa de Oro.

Pacífico "A" (4°) venció a Universitario "A" (1°) en la cancha de agua y se metió en la final de los cruces.

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Tras empatar 1 a 1 en el tiempo regular y luego de comenzar perdiendo, el Verde se impuso por shoot out por 4 a 2.

El albirrojo había arrancado en ventaja con gol de Agustina Lértora, a los 3 minutos, y Pacífico lo empató por intermedio de Candela Pujol, a los 19.

De esta manera, Uni esperará por el vencedor de los cruces ya que tenía la chance de la final extra por haber sido el mejor de la fase regular.

El otro finalista de la división de elite es Atlético Monte Hermoso (2°), que venció como local a Argentino (3°).

El Atlético se impuso en la cancha de agua del balneario por 3 a 2, con tantos de Antonella Cárdenas (a los 8 minutos), Sabrina Martínez (12m.) y Lucía Alejo (47m.).

Mientras que para el equipo bahiense descontó Eugenia Etulain de penal (25m.) y empató transitoriamente Mía Torres (44m.).

Además, en el triangular por el quinto puesto y la permanencia, El Nacional "A" superó a Sociedad Sportiva "A" por 2 a 1.

Los goles del Celeste los hicieron Rocío Ehulech (38m.) y María Paz Aispuro (50m.). Para el Blanco descontó Mercedes González (55m.).

*Copa de Plata

Universitario "B" (1°) se metió en la final de los playoffs al vencer a El Nacional "B" (4°) por 1 a 0.

En la cancha de agua, el albirrojo se impuso con gol de Luisina Albanece, a los 27 minutos.

El otro finalista será Pacífico "B" (2°), que doblegó en la otra semi a Tiro Federal por 2 a 1.

Los tantos del Verde los hicieron Julieta Martínez, a los 41 minutos, y Mailén Sánchez, a los 52. Para el aurivioleta había empatado transitoriamente Ailén Vaccarino, a los 45 minutos.

Por otra parte, en el triangular de la zona baja, Villa Mitre le ganó a Sociedad Sportiva "B" por 2 a 0 con goles de Agustina Loza, a los 18 y 44 minutos.

*Copa de Bronce

Puerto Belgrano (1°) superó ampliamente a Sporting (4°) y se metió en la final tras ser el mejor de la fase regular.

El equipo de La Base se impuso por 7 a 1, con goles de Cecilia Toscano (a los 38 y 58 minutos minutos), Ema Fenley (6m.), Camila Segovia (13m.), Lucía Salmeri (30m.), Tiziana Bernal (37m.) y Renata Modesti (46m.). Para el rojinegro descontó Itatí Mendoza (38).

En la otra llave se dio la otra victoria visitante de las semis, ya que Universitario "C" dejó en el camino a Argentino "B" venciéndolo en los shoot out (4 a 1) tras empatar 1 a 1 en los 60 minutos regulares.

Durante el partido, el albirrojo comenzó ganando con gol de Johanna Walter, a los 35 minutos y el Azul lo igualó por intermedio de Camila Ibarra , los 37.

Mientras que por el quinto puesto, El Nacional "C" venció a Puerto Belgrano "B" por penales australianos (1 a 0) luego de empatar 3 a 3.

En el tiempo regular, para el equipo bahiense anotaron Camila Spina (6 y 55 minutos) y Jaqueline De Simone (21m.). En tanto para Puerto marcaron Lucía Miranda (32 y 44 minutos) y Jazmín Cappa (8m.).

*En Caballeros

Universitario dio un gran paso en busca del título en la rama masculina, ya que venció a El Nacional en la primera fecha del triangular que definirá el campeón y que completa Puerto Belgrano.

El albirrojo se quedó con el clásico por 3 a 0 como local y sumó los primeros tres puntos.

Los goles del equipo dirigido por Leonardo Woodward los hicieron Thiago Bonifazi, a los 26 y 50 minutos, y Ezequiel Muñoz, a los 58.

Además, por el cuarto puesto, Pacífico le ganó a Palihue por 2 a 1.

Para el Verde marcaron Facundo Pirola, a los 26 minutos, y Joaquín Giraldi, a los 36. Mientras que para el albiverde igualó transitoriamente Rodrigo Acuña, a los 24.