Álvarez Fourcade: "Sabía lo importante que era para Sportiva y tuve ganas de estar ahí"

En pocos días más, Santiago Álvarez Fourcade y Los Pumas 7s pondrán primera en el Seven Series. Foto: prensa UAR.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Una presencia que jerarquizó la final del Regional Pampeano A de rugby fue la de Santiago Álvarez Fourcade. El bahiense y capitán de Los Pumas 7s no quiso perderse la posibilidad de ver campeón a su club de origen, Sociedad Sportiva.

Recordamos que "Santi" se formó en la institución bahiense, hizo las juveniles y emigró a Buenos Aires para estudiar y, en paralelo, retomó su carrera deportiva en el CASI, desde donde se proyectó a los seleccionados nacionales juveniles, mayor y de seven. Pero el 21 de junio del año pasado cumplió un objetivo largamente esperado: debutar en la Primera de Las Palomas. Y la oportunidad llegó, precisamente, en el primer partido del Regional Pampeano A 2025.

El sábado, seguramente algo de aquello revivió cuando vio en acción a sus ex compañeros de Sociedad Sportiva ante Universitario, en Mar del Plata.

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"Fui especialmente para la final. Sabía lo importante que era para Sportiva y tuve ganas de estar ahí para verlos", le dijo "Santi" a "La Nueva".

Al final se llevó una alegría enorme al presenciar la segunda consagración de Las Palomas en el ámbito regional.

"Re contento no sólo por este partido sino por el año que tuvo Sportiva. Las veces que los vi por streaming, vi un plantel muy competitivo, todos en el plantel superior. Ganando o perdiendo, siempre compitieron", expresó el medallista olímpico con Pumas 7s en Tokio 2020.

"Estoy orgulloso -agregó- de cómo están representando al club y muy contento de que lo hayan coronado con un trofeo que se lo recontra merecían".

El también jugador del CASI se fue sorprendido con el clima de final que vivió en la cancha del club marplatense, en el barrio Libertad.

"El evento estuvo re lindo, no conocía Uni de Mar del Plata. La verdad que estuvo muy bueno. Con un montón de gente que viajó de Bahía, me crucé con muchos", dijo.

"¿El partido? Llo que se vio, fue una locura... Es muy lindo empezar a saber, o ya viene pasando mejor dicho, que se estén dando estos partidos en el interior bonaerense y sobre todo con equipos de la Unión de Rugby del Sur. Un nivel muy bueno. Muy contento de haber estado. Ahora tienen que disfrutar del año que tuvieron", concluyó Álvarez Fourcade, quien el sábado 28 iniciará con Los Pumas 7s la temporada 2026-27 del Seven Series en Dubai.