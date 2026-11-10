Villa Mitre vuelve al mismo lugar donde anoche se sintió cómodo y terminó festejando

El equipo tricolor festeja la victoria ante Unión. Hoy intentará repetir. Foto: LA.

Tras la resonante victoria de anoche frente a Unión, hoy Villa Mitre afronta su segundo partido consecutivo en Mar del Plata, visitando a Quilmes, desde las 21, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Nuevamente se presentará en el Nuevo José Martínez, donde anoche superó a Unión, 99 a 95, en su primera salida de la ciudad, sumando así su tercera victoria consecutiva.

Dirigirán Raúl Sánchez y Romina Morales Ibarra.

En los quilmeños debutará el mexicano Manuel Alonso Hernández, quien llegó en lugar del bahiense Federico Elías y tuvo experiencia en la Liga Nacional jugando para Argentino (Junín), cuando mantuvo la categoría jugando ante Zárate Basket.

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Los locales ganaron un partido (93-74 a Central Entrerriano) en cuatro presentaciones, y cedieron ante River (79-78), Ciclista (88-80) y Pico (80-75).

Entre los principales jugadores del equipo que dirige Sebastián Saborido están Augusto Alonso, Bryce Beamer, Pablo Alderete, Rafael Alberton y el bahiense Valentín Duvanced.

Otros dos

Hoy, también por la Conferencia Sur, se medirán Central Entrerriano-Provincial, a las 21, y La Unión-Regatas (San Nicolás), desde las 21.30.