Femenino: se divide, por un rato, la fusión entre Bahiense del Norte y 9 de Julio

Victoria Pérez ataca por el eje ante la mirada de Emilia Fernández. Foto: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Bahiense del Norte (1º) y 9 de Julio (3º) comienza a definir el segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino, desde las 21, en el Raúl y Néstor Barral de Independiente.

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La serie se jugará al mejor de cinco y esta noche dirigirán Marjorie Stuardo, Juan Gabriel Jaramillo e Iván Kalasnicoy.

El primer tramo se lo adjudicó 9 de Julio, por lo tanto, en caso de repetir se consagrará campeón, de lo contrario habrá finales extras.

La particularidad de esta serie es que encuentra a la mayoría de las jugadoras de ambos equipos compartiendo el plantel de Unión Bahía en la Liga Nacional. Inclusive, el entrenador de 9 de Julio, Julián Turcato, es quien orienta al equipo de Liga, por lo que hoy tendrá de rivales a jugadoras propias.

Para hoy es intención de Turcato incluir en su equipo a todas las jugadoras que están en la Liga, mientras que Luciano Deminicis no pondrá a Juana Montivero.

Hasta el momento se enfrentaron en siete oportunidades, con cinco triunfos de 9 de Julio y dos del tricolor (ambos en fase regular del primer tramo y del segundo).

En tanto, en la final anterior, 9 de Julio barrió 3-0.

En semifinales, 9 de Julio dejó en el camino a Villa Mitre (2-0) y Bahiense a Estudiantes (2-0).

El sábado

Por la Liga Nacional, Unión Bahía el sábado recibirá a El Biguá, en el Manu Ginóbili.

Regresó

La bahiense Maitena Vázquez jugará nuevamente la Liga Nacional por Chañares (James Craik).

La escolta, tras finalizar la temporada anterior, estuvo jugando en Lagomar, de Uruguay.