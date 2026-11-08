Pacífico y el gran sueño de la cancha de agua: "Lo vamos a lograr, por lo que es la comunidad en sí"

Desde el aire: Pacífico proyecta su cancha de agua, junto a la de arena (de fondo). Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

El pasado 1 de noviembre el Club Pacífico cumplió ¡130 años de vida!, sumándole un nuevo aniversario a su magnífica y rica historia.

La institución deportiva más antigua de la ciudad celebró en comunidad con un pequeño pero emotivo acto en la cancha de básquet de Castelli y Charlone.

Durante el discurso, el presidente Oscar Sáez dedicó un espacio para informar sobre dos grandes proyectos.

Uno de ellos es la ilusión de tener -ni más ni menos- que la cancha con carpeta de agua para el hockey. El otro, una de sintético para el fútbol.

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La segunda cancha para el hockey del club significaría además un salto de calidad rotundo para el club y para todo el deporte de la ciudad, que hoy cuenta sólo con la de Universitario de este estilo. Además de la del Complejo Municipal de Monte Hermoso, que disfruta el Atlético y también la Asociación Bahiense de Hockey.

Para conocer más sobre en qué etapa se encuentra este ambicioso proyecto, La Nueva. dialogó con Carlos Agesta, presidente de la subcomisión de hockey e integrante de la comisión directiva de Pacífico. Y quien además también encabezó el histórico trabajo que finalizó con la cancha de arena de Castelli y avenida La Plata, en el mismo sector que ya se proyecta la nueva.

"Sí, estamos trabajando por la cancha de agua", avisó Carlos ante la consulta.

"A raíz de la inundación (del 7 de marzo de 2025) a nosotros se nos estropeó mucho la cancha. Con la ayuda de la comunidad la recuperamos, pero en algunos lados la perjudicó mucho. Barrimos, gracias a otras personas la hidrolavamos, intentamos levantar otros sectores para poder recuperar la base, pero era medio imposible. La cancha tiene 8 bateas de arena, que cada una tiene 20 metros cúbicos, al peso específico de la arena tiene 30 toneladas. Vino gente de Forbex (la empresa encargada de la colocación), pero fue medio imposible...", se lamentó Agesta, en relación a la cancha inaugurada en octubre de 2018.

"Quedó funcional -agregó-, pero en algunos lugares se vio muy afectada. Creo que recuperarla es más oneroso que ponerte a hacer otra cancha nueva. Como la base de las canchas de arena es tosca compactada, al entrarle tanta cantidad de agua, porque tuvo 60-70 centímetros encima, se afectó mucho. También tuvimos que hacer todos los desagües fluviales nuevos, porque ese sedimento (que llegó con la inundación) en un suelo cohesivo, muy negro, que parecía que tenía como grasa, tapó todos los pluviales y tuvimos que hacerlo todo de nuevo", contó Carlos, padre de Milagros y Catalina, jugadoras y profes del club y por quienes llegó en 2008 al club.

En plena acción, algunas de las casi 400 chicas y profes que le dan vida al hockey de Pacífico.

Carlos Agesta, presidente de la subcomisión de hockey y miembro de la comisión directiva de Pacífico.

Estos trabajos, claro, se realizaron con el apoyo de un grupo de padres, jugadoras y jugadores y colaboradores en general que nunca bajaron los brazos en pos de recuperar y, sobre todo, mejorar su lugar.

"Todo se hace a fuerza de pulmón, nosotros nos manejamos con la cuota de la actividad", contó Carlos quien además es ingeniero civil, por lo que lleva a cargo los proyectos.

"Ahora terminamos los vestuarios y solicitamos la conexión de las cloacas. Como ABSA está desbordada de trabajo, estamos en lista de espera. Hicimos un pozo ciego para poder avanzar con los vestuarios. Esta semana se comenzaron los trabajos, porque tenemos 4 baños más ahí, para poder finalizar con eso debido a la cantidad de chicas que tenemos. También se iluminó un poco mejor la cancha, aunque no es lo ideal. Todo es mucho dinero para lo que nosotros manejamos", avisó.

El Establo, el gimnasio que quedará entre las dos canchas y desde ya hace un tiempo se sumó como espacio de entrenamiento.

-Pese a eso se animaron a soñar con la cancha de agua...

-Estamos con este proyecto hace ya un tiempo. Ahora estamos terminando el primer cuarto de lo que sería la base de la cancha, que son más o menos 1500 metros cuadrados. Es todo con mucho sacrificio, la idea es continuar. Pasa que faltan 4500 metros cuadrados, que son 450 metros cúbicos de hormigón más la mano de obra.

-¿Qué ideas tienen para costear semejante inversión?

-Apareció una consultora por Bahía, de Oscar Sacheri. Hizo una reunión en el Salón de Deportes también, ya nos habíamos reunido antes con él. La idea es mas o menos la misma de cuando nosotros hicimos la de arena. Ellos te ayudan a generar recursos. La idea es que con la ayuda de la comunidad para 2027 ya poder comprar el hormigón. Con eso dejamos cancelado los metros cúbicos de material para la baser Para hacer la segunda etapa vamos a necesitar entre 150 y 200 metros cúbicos, depende como nos quede. Porque si queda muy irregular la base consume más hormigón. Ojalá podamos continuar, la comunidad tiene muchas intenciones de seguir adelante.

-Después de la base seguirían con la carpeta, siempre con la idea de la cancha de agua...

-Claro, porque a partir del 2028 en Buenos Aires, en el Metropolitano, va a ser obligatorio tener cancha de agua. Nosotros consideramos que uno o dos años después va a ser exigible acá en Bahía Blanca. De hecho ya hay dos clubes que tienen y el juego es distinto. Nosotros la base la estamos haciendo de hormigón, por encima va un caucho compactado que se mezcla con resina y lo que hace eso es amortiguar la alfombra. Venimos bastante bien con el diseño, porque al hacerla de hormigón queda muy parejo.

Desde lo alto: el pasado y el presente a la derecha y el presente y el futuro a la izquierda.

-Sin saber los números, siempre escuché que había muchísima diferencia entre una de arena y una de agua...

-Sería aproximadamente el triple de lo que sale una de arena, el sintético con la colocación. Lo único de lo que te tenés que hacer cargo es en la colocación son los viáticos de los operarios y el traslado.

-¿De cuánto les sirve la experiencia de haber hecho la otra cancha, para animarse a este sueño mucho más grande?

-Yo si tuviera un apoyo que me diera la alfombra, nosotros poniendo la alfombra en el predio, la misma comunidad nos empuja a realizarlo. Pero son valores imposibles para un club como Pacífico, que no tenemos un apoyo de algún privado. Más allá de eso, muchas empresas viales nos han ayudado y no ayuda mucho la comunidad.

-Además ustedes tienen ese gran ejemplo, de aquel que pueda ayudar el fruto después se ve, como pasó con la de arena...

-Sí y sobre todo que hay una subcomisión que trabaja a destajo y cada centavo que juntamos va a parar a inversiones. Como te contaba de los vestuarios, que lo necesitábamos por que los baños están colapsados por la gran cantidad de nenas que hay. Pasan cosas que cuando empezamos, que éramos 70, no sucedían.

-Si se animan a ir por más es porque ven la devolución de la gente, me imagino...

-Sí, es cierto. Porque ya habíamos hecho una parte y gastamos 120 para hacer lo que nos faltaba, fue un poco más por las irregularidades que te decía. Considero que para el año que viene, gracias a la comunidad, vamos a poder volver a comprar hormigón y la mano de obra la vamos afrontando con lo que nos sobra de la cuota de la actividad.

Además de un crecimiento exponencial en la matrícula de la actividad, que hoy ronda los 400 alumnos entre jugadoras y jugadores teniendo en cuenta todas la categorías, los buenos resultados también ayudan a apuntalar un crecimiento constante.

"Eso es primordial -admitió Carlos-, porque la Primera hace muchos años que está entre los cuatro de arriba. La Primera B subió a la Copa de Plata y este año van por el ascenso, están segundas. Todas la líneas en general están muy bien en lo deportivo, gracias a Dios".

-¿Qué plazos se fijan, más o menos?

-Ojalá sea el año que viene, no creo, no sé. Los de la consultora me llamaron la semana pasada, pero por la situación del país y que todas la categorías tuvieron que viajar por los Regionales, creemos que no se le puede pedir más a la comunidad. La idea, ojalá, estamos buscando generar el dinero por otros lados, que nos ayuden. Porque lo que estamos haciendo como subcomisión es muy bueno, porque traemos a nenas a practicar un deporte.

-Sería clave algún apoyo así...

-Sí, ojalá. Aunque no descarto y agradezco la muchísima gente que ya nos ha ayudado, estaría bueno tener alguna persona que nos ayude porque es un proyecto muy noble.

-Cuando se inauguró la otra cancha en 2018, me dijiste que soñabas con ver a la gente cruzando el puente para ir a la cancha, ¿y ahora?

-Sigo pensando eso. Pero este es un proyecto mucho más grande y calculo que lo vamos a lograr, por lo que es la comunidad en sí. Ya llevamos muchísimos años, cuando arrancamos en 2008 con mi hija, estamos bastante desgastados pero seguimos estando muchos de aquella comisión y también hay mucha gente que tiene muchas ganas como nosotros.

El hockey de Pacífico va por más y sueña en grande...