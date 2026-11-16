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Universitario se consagró campeón del Torneo Clausura de Caballeros

El albirrojo venció a Puerto Belgrano por shoot out (3 a 1) luego de igualar 1 a 1, por la segunda fecha del triangular definitorio.

El plantel de Uni festejó en casa con su gente. Foto: gentileza Club Universitario

Universitario se consagró campeón del Torneo Clausura "Mauro Etulain" de Caballeros de la Asociación Bahiense de Hockey.

El albirrojo se quedó con el triangular definitorio, tras vencer a Puerto Belgrano como local y por la segunda fecha.

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El equipo dirigido por Leonardo Woodward se impuso por shoot out (3 a 1), luego de igualar 1 a 1 en el partido disputado en la cancha de agua del complejo Héctor Gatica.

Durante el tiempo regular, la visita comenzó ganando con gol de Francisco Cañizares, a los 10 minutos.

Mientras que el Rojo lo igualó por intermedio de Thiago Bonifazi, a los 13 minutos.

En los penales australianos, en tanto, para Universitario marcaron Ezequiel Muñoz, Benjamín Pascual y nuevamente Bonifazi, quien anotó el definitivo.

Además, para Puerto anotó Cañizares, el segundo de la tanda.

El cuerpo técnico campeón: Leo Woodward (DT), Tomás Llores (PF) y Tomás Rossi (AT) bien acompañados.

De esta manera, Universitario se quedó con el triangular ya que en la primera fecha había vencido a El Nacional en el clásico por 3 a 0, con dos goles de Thiago y otro de Muñoz.

En lo sucesivo, Uni y Nacio se medirán por la Copa ABH, ya que el Celeste se quedó con el Torneo Apertura.

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