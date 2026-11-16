Universitario se consagró campeón del Torneo Clausura de Caballeros
El albirrojo venció a Puerto Belgrano por shoot out (3 a 1) luego de igualar 1 a 1, por la segunda fecha del triangular definitorio.
Universitario se consagró campeón del Torneo Clausura "Mauro Etulain" de Caballeros de la Asociación Bahiense de Hockey.
El albirrojo se quedó con el triangular definitorio, tras vencer a Puerto Belgrano como local y por la segunda fecha.
El equipo dirigido por Leonardo Woodward se impuso por shoot out (3 a 1), luego de igualar 1 a 1 en el partido disputado en la cancha de agua del complejo Héctor Gatica.
Durante el tiempo regular, la visita comenzó ganando con gol de Francisco Cañizares, a los 10 minutos.
Mientras que el Rojo lo igualó por intermedio de Thiago Bonifazi, a los 13 minutos.
En los penales australianos, en tanto, para Universitario marcaron Ezequiel Muñoz, Benjamín Pascual y nuevamente Bonifazi, quien anotó el definitivo.
Además, para Puerto anotó Cañizares, el segundo de la tanda.
De esta manera, Universitario se quedó con el triangular ya que en la primera fecha había vencido a El Nacional en el clásico por 3 a 0, con dos goles de Thiago y otro de Muñoz.
En lo sucesivo, Uni y Nacio se medirán por la Copa ABH, ya que el Celeste se quedó con el Torneo Apertura.