Espora y Pellegrini disputan el tercer partido de la promoción, entre el penúltimo de la LBB Plata y el segundo de la LBB Bronce.

Se miden desde las 21, en el Armando Traini de Altense, como toda la serie, dirigiendo en esta oportunidad Alejandro Vizcaíno, Horacio Sedán y Marcelo Gordillo.

El "local" hoy está completo y la visita no tiene a Santiago Fraysinnet (de campamento escolar).

Hasta el momento se repartieron triunfos, iniciando con victoria el albiazul, 79 a 73 y respondiendo Pelle, 81 a 69.

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En caso de ganar la serie Espora se mantendrá en la LBB Plata y Pellegrini en la LBB Bronce, caso contrario, el equipo que dirige Leandro Carbonell descenderá y los dirigidos por Juan Sergio Palumbo lograrán el ascenso.

En la LBB Plata descendió directamente La Falda y en la LBB Bronce ascendió directamente Caza y Pesca Huracán Médanos.