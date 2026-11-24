La Fórmula 1 prepara un nuevo reglamento técnico que empezará a regir desde 2030 con cambios profundos, como el regreso de los motores V8 y una modificación que podría llegar a afectar a Alpine, la escudería en la que se desempeña el argentino Franco Colapinto.

Uno de los nuevos ítems de la próxima normativa apunta a limitar a dos la cantidad de escuderías que puede abastecer cada fabricante de motores; por lo que esta medida obligaría a Mercedes a revisar sus actuales acuerdos con los equipos que abastece.

En ese sentido, Mercedes deberá decidir si continúa con el suministro de sus propulsores al equipo de Enstone -que era motorizada previamente por Renault, que abandonó la F1 y vendió recientemente su operación interna de motores-, McLaren o Williams.

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Este cambio, aún debe ser aprobado por el Consejo Mundial del Deporte Motor de la Federación Mundial del Automóvil (FIA) tras la evaluación de la propuesta en Shanghái, en diciembre próximo, tiene el aval de los seis fabricantes de unidades de potencia que participarán en esta nueva etapa de la categoría: además de Mercedes, Ferrari, Honda, General Motors (le dará motores a Cadillac), Ford y Honda.

Por su parte, el último fin de semana durante el desarrollo del Gran Premio de Las Vegas, la FIA anunció que había un respaldo unánime para adelantar a 2030 la próxima generación de regulaciones de unidades de potencia.

La medida en cuestión incluye pasar a los motores V8 de 2,1 litros, con turbocompresor, un máximo de 200 kilovatios de potencia eléctrica y el uso de combustibles sostenibles.

Qué motor podría equipar a Alpine

Si bien todavía se debe esperar la decisión que tome Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA, y en el caso de tener que despedirse de los motores Mercedes, Alpine tendría que buscar otro fabricante, entre los que figuran Audi, Honda y General Motors, aunque todas tienen sus propios proyectos y compromisos dentro de la F1.