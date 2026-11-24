Fausto Ruesga, elegido el mejor del quinteto ideal de la semana en la Liga Nacional
Gran actuación del bahiense, a pesar de la derrota de Regatas Corrientes.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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El bahiense Fausto Ruesga lideró el quinteto ideal que cada semana confecciona la Liga Nacional.
El actual jugador de Regatas Corrientes tuvo una destacadísima actuación en la derrota como locales frente a Quimsa, 83 a 79.
Su valoración, de 41, incluyó 29 puntos con 1-2 en triples, 9-9 en dobles y 8-9 en libres, más 8 rebotes, dos recuperos y una asistencia, en 31m58.
Los otros cuatro fueron Gastón Whelan (Instituto), Brandon Beavers (La Unión), Ányelo Cisneros (Gimnasia) y William Vorhees (Oberá).
Actualmente la Liga está en receso hasta el 3 de diciembre, respetando de esta manera la actividad de la Selección Argentina en las eliminatorias rumbo al Mundial 2027.
El primer partido de la reanudación será Ferro-Racing (Chivilcoy).