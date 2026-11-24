Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Villa Mitre recibirá el miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata, por lo que estuvo atento a lo que sucedía anoche con El Lobo, en Viedma, donde perdió ante Deportivo, por la Liga Argentina, 86 a 70.

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El equipo platense se presentó con un solo extranjero (Bradley Cimperman), porque a la ausencia prevista de Joan Gutiérrez Conde, quien está con la selección de Cuba para jugar el cuadrangular en Isla Margarita (Venezuela) frente a Barbados, Ecuador y el seleccionado local, se sumó la imposibilidad de poner en cancha al flamante refuerzo, Daniel Akitoby (2m06 y 25 años).

El estadounidense llegó al equipo que dirige Fernando Calvi para reemplazar al lesionado Facundo Sanz y no pudo debutar anoche debido a que no llegó el trámite del transfer internacional (proveniente del Horsens IC de Dinamarca), sin poder completarse a tiempo su habilitación administrativa.

De todos modos, son optimistas en tenerlo ya para el miércoles ante el tricolor, en el José Martínez, desde las 21, donde dirigirán Pablo Estévez y José Antonio Domínguez.

Para incorporar a Akitoby, Gimnasia dio de baja al venezolano Anderson García —no llegó a debutar— porque el reglamento permite tres fichas extranjeras.

Unión, afuera

Unión consiguió su primera victoria de visitante, anoche frente a Pergamino Básquet, por 89 a 84.

Los marplatenses tuvieron a Juane De la Fuente con 29 puntos y también sumó Patricio Piñero, con 23 (6-8 en triples).

En Pergamino, el bahiense Francisco Ruiz, que venía de una muy buena actuación, sumó un punto y 2 rebotes en 6m45.

Mientras que el debutante, el ecuatoriano Jordan Cárdenas (28 años y 2m07) anotó 12 puntos y bajó 11 rebotes.

Pico, adentro

En otro de los partidos de la Conferencia Sur, anoche Pico venció en La Pampa a La Unión, por 87 a 72.

En el local sobresalió Joaquín Ríos, con 24 puntos y 10 rebotes, mientras que en los entrerrianos, el bahiense Joaquín Sánchez terminó con 14 puntos (4-6 en triples, 0-4 en dobles y 2-2 en libres), 2 asistencias y un rebote.