Liniers (8º) venció como visitante a Bahiense del Norte (3º), 64 a 63 y Leandro N. Alem (7º) hizo lo propio ante Pacífico (5º), 81 a 75, adelantándose 1-0 en las series semifinales correspondientes al segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

De esta manera, si el próximo jueves repiten los ganadores, automáticamente serán los finalistas, caso contrario habrá un tercer juego.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En tanto, por la serie permanencia, Barrio Hospital venció como local a Independiente, 93 a 86 y está 2-1.

Bahiense 63, Liniers 64

Liniers venció a Bahiense del Norte en un final apasionante, acorde al gran partido que brindaron en un colmado Manu Ginóbili.

El triple de Dottori a falta de dos segundos y la recuperación final del propio Agustín en el último intento, le dieron el triunfo al Chivo por 64 a 63 para robarse la localía y cortarle un invicto de 10 partidos en su cancha al tricolor.

En un encuentro sumamente parejo, lleno de vaivenes y con los dos mostrando muchas de las virtudes que lo trajeron hasta acá, el cierre fue doble a doble, pelota a pelota.

Entraron al último cuarto con Bahiense arriba por un punto: 49 a 48 y a partir de ahí nunca se despegaron.

Sólo un triple de Muzi (su quinto en la noche) le dieron una leve luz al dueño de casa (57 a 54), había quedado a 4 abajo en el inicio del cuarto (53 a 49), por cinco puntos en fila de Dottori, el protagonista del cierre.

Un doble de Hollender, tras un gran movimiento ofensivo, puso a Bahiense arriba por 61 a 59 con casi 4 minutos por jugar.

Enfrente Miérez igualó con un doble corto con 2m30s en el reloj y a partir de ahí fue un ida y vuelta sin puntos, minutos de los dos bancos y tensión.

Tras una salida de abajo del aro, Hollender la perdió ante la marca y enfrente Mierez recibió falta, para que el Chivo reponga del costado con 6 segundos por jugar.

Ahí llegó el triple de Dottori (venía de fallar dos seguidos y terminó con 3-8 y 17 puntos) y después la gran defensa del propio Agustín.

En definitiva, un cierre acorde a un partido digno de playoffs, que ahora se mudará al Sagasti.

Así fue el cierre: el triple y la defensa final

La síntesis:

Bahiense del Norte (63): A. Lamonega (4), B. Lozano (7), G. Muzi (24), E. Roberson (8), J.P. Hollender (15), fi; S. Luengo (2), J.C. Hoya, E. Andino y F. Ruggiero (3). DT: Alejandro Navallo.

Liniers (64): M. Miérez (2), A. García (10), A. Dottori (17), G. Torres (10), N. Quiroga (13), fi; G. Groppa (8), J. Marinsalta (2), T. Sabatini (2) y N. Ramos. DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Bahiense, 21-18; 28-36 y 49-48.

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Alejandro Ramallo y Juan Agustín Matías.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Serie: Liniers, 1-0.

Pacífico 75, L.N. Alem 81

Leandro N. Alem impuso su ritmo de juego y la jerarquía de algunas individualidades, para vencer como visitante a Pacífico, 81 a 75 y ponerse 1-0 en la serie.

De esta manera, el verdirrojo metió la octava victoria consecutiva y podría definir como local.

Si bien en la víspera el entrenador Hernán Jasen le había adelantado a "La Nueva" que "Wilson está casi descartado", el extranjero (quien había sufrido un esguince de tobillo en el último partido ante Napostá), ingresó a falta de 4m23 para el final del primer cuarto, completó 31m28 en cancha, metió 28 puntos y en la medida que entró en ritmo de juego fue determinante, mostrando evidentes signos de recuperación.

De movida Alem se mostró mejor (8-1 al frente) con una buena combinación del venezolano Luis Herrera cerca del canasto y Franco Ruesga metiendo ritmo. De todos modos, Pacífico igualó en el ida y vuelta, con Branco Salvatori como líder y Valentín Cortés tomando decisiones (10 puntos en el primer cuarto).

Un parcial de 11-3 metió el verde y pasó al frente 12-11.

Bien contenido Sagarzazu por Herrera, en el local tomó un rol más protagónico Joaquín Larrandart.

En un trámite absolutamente parejo y con una cancha que explotaba, el primer tiempo terminó igualado en 37.

Un buen inicio de complemento de Alem (parcial de 12-4) le dio ventaja de 8.

La buena defensa sobre Bruni, el trabajo de Herrera y el protagonismo que empezó a tomar Wilson, oxigenaron al verdirrojo, que ganó el cuarto 18-12 y se puso 55-49.

En el amanecer del último cuarto sacó nuevamente 7, como al inicio, con triple de Pato Zapata. Y si bien Alem pudo sostener el ritmo a partir de una mayor rotación, Pacífico insistió, recortando a 3.

Claro que dos triples consecutivos (Zapata y Wilson), más un rebote en las alturas de Herrera que la visita capitalizó en contraataque y definición de Wilson, le dio 11 de luz a falta de 4 minutos.

Parecía poco menos que el final. Pero una vez más el verde demostró que no se entregaría, el endemoniado Bruni clavó dos triples y quedó a 3 nuevamente: 77-74, con 51 segundos.

Hubo técnica al propio Bruni por reclamar falta en el tiro, Wilson falló el libre y en la reposición Amaya erró de tres.

En la siguiente acción Wilson cortó a Salvatori, y el base metió 1 de 2 (75-77), sobre un bajísimo global de su equipo: 16-31 (52%),

Enfrente, Mattioli le hizo falta a Wilson, y el escolta metió los dos libres (75-79), con 14 segundos, quedando tiempo para un tiro más del verde que no entró y derivó en falta con el juego poco menos que definido.

La síntesis:

Pacífico (75): B. Salvatori (13), T. Bruni (12), V. Cortés (20), T. Sagarzazu (10), J. Larrandart (12), fi; Genaro Pisani (2), F. Mattioli (2), S. Loos (4), G. Lucas y J.S. Koppel. DT: Mauro Richotti.

L.N. Alem (81): F. Ruesga (15), P. Zapata (8), E. Giménez (5), E. Ríos (9), L. Herrera (12), fi; J.L. Wilson (28), N. Amaya (3) y V. Scoppa (1). DT: Hernán Jasen.

Cuartos: Pacífico, 17-19; 37-37 y 49-55.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Arcas y Sam Inglera.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Serie: L.N. Alem, 1-0.

Barrio Hospital 93, Independiente 86

Con el triunfo de Barrio Hospital sobre Independiente, 93 a 86, se mantuvo la tendencia en la serie permanencia, en la que se ganaron como locales, por lo tanto ahora está 2-1 a favor del equipo que dirige Claudio Queti.

A pesar de haber concretado el final con mayor diferencia de la serie, el trámite fue sumamente parejo.

En el local, que metió 28-33 en libres (85%), sobresalieron Amilcar Andreanelli, con 25 puntos (1-2 en t3, 7-9 en t2 y 8-9 en t1); José Luis Martínez, con 24 (2-6 en t3, 5-10 en t2 y 8-10 en t1); Esteban Benedetti, con 14 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias y Franco Ferrari, autor de 12 unidades, 5 recobres y 3 asistencias.

En la visita, Julián Ripoll terminó con 23 puntos (1-2 en triples, 9-13 en dobles y 2-4 en libres); Ignacio Formiga anotó 15 puntos, tomó 6 rebotes y dio 6 asistencias y Juan Pablo Morán terminó con 19 unidades (4-6 en triples, 2-3 en dobles y 3-4 en libres).

La síntesis:

Barrio Hospital (93): L. Fortelli (9), F. Anaya (5), E. Benedetti (14), J.L. Martínez (24), F. Ferrari (12), fi; A. Andreanelli (25), N. Cámara (4), A. Arias y S. Hamze. DT: Claudio Queti.

Independiente (86): J.P. Morán (19), J. Ripoll (23), I. Formiga (15), M. Zonza (10), A. Ríos (10), fi; M. Schmir, F. Slonimsqui (3), M. Ponzoni (4) y F. Bonino (2). DT: Javier Musumeci.

Cuartos: Barrio Hospital, 28-19; 51-47 y 67-64.

Árbitros: Sebastián Giannino, Mariano Enrique y Joel Schernenco.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Serie: Barrio Hospital, 2-1.