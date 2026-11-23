Gimnasia y Esgrima La Plata venció esta tarde a Newell's en el tiempo extra de un encuentro cargado de emotividad en los octavos de final del Torneo Clausura 2026.

En un partido que se disputó en el estadio Juan Carmelo Zerillo, el local ganó con los tantos de Ignacio Fernández, en 18 minutos del primer tiempo, Ignacio Miramón, en 27 del complemento, Franco Escobar en contra, a los ocho del primer tiempo suplementario, y Matías Melluso, en el séptimo minuto del segundo tiempo extra.

Para la “Lepra” había logrado igualar parcialmente en dos ocasiones con los penales de Walter Mazzantti, a los nueve y 34 del segundo tiempo.

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La clasificación deposita a Gimnasia en los cuartos de final del Clausura, esperando por el ganador entre Boca e Independiente Rivadavia y con la ilusión más viva que nunca de ganar su primera liga en el profesionalismo.