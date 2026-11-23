Bahía volvió a destacarse en el escenario deportivo internacional con tres representantes que tuvieron una actuación excepcional en el Campeonato Mundial de Powerlifting WABDL, que se desarrolló este fin de semana en el Hotel Horseshoe de Las Vegas, Estados Unidos, al conquistar una importante cosecha de títulos, podios y récords.

Diana Vallinoto, Gabriel Legurguro y Mariano Miravalles fueron protagonistas de una competencia que reunió a deportistas de distintos países y en la que los bahienses consiguieron resultados de primer nivel, representando tanto a la ciudad como a la Argentina.

La actuación más destacada en cantidad de títulos fue la de la carhuense Diana Vallinoto, quien se consagró campeona mundial en las disciplinas banco plano, peso muerto (Deadlift) y Push-Pull, tanto en categoría Máster como Open.

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De esta manera, consiguió seis títulos mundiales y, además, estableció récords mundiales en distintas pruebas.

Uno de sus registros más sobresalientes fue el levantamiento de 160 kilogramos en peso muerto, una marca extraordinaria teniendo en cuenta que compitió con menos de 48 kilos de peso corporal.

Por su parte, Gabriel Legurguro también tuvo una destacada participación, ya que se consagró campeón mundial en banco plano, categoría Máster 1, con un levantamiento de 155 kilogramos en modalidad RAW, es decir, sin equipamiento.

Además, obtuvo el subcampeonato mundial en peso muerto y alcanzó el primer puesto en la sumatoria de Push-Pull, completando una actuación que lo ubicó entre los principales exponentes de su categoría.

Asimsimo, Mariano Miravalles consiguió dos títulos mundiales en peso muerto y en la sumatoria de Push-Pull, dentro de la categoría Máster 1.

El bahiense logró recuperar las coronas que había conquistado en 2024 y volvió a demostrar su vigencia en el máximo nivel internacional.

En su octava participación mundialista, alcanzó una marca de 265 kilogramos en peso muerto, con un peso corporal de 88 kilos.

Los resultados conseguidos en Las Vegas ratifican el nivel competitivo de los representantes locales y vuelven a poner a Bahía en un lugar de privilegio dentro del powerlifting internacional.