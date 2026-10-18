Femenino: Bahía volvió a ganar y se trae el quinto puesto del mejor torneo de Argentina

Todas a festejar con Candela Esandi, autora del gol agónico que llevó el partido a penales.Fotos: Mayara Gómez-Prensa ABH

El Seleccionado Mayor de Damas se quedó con el quinto puesto en el Campeonato Argentino, certamen que reúne a los mejores 8 combinados de Argentina y se realizó en Córdoba.

Bahía venció esta mañana a Mar del Plata y cerró de la mejor manera otra participación a nivel nacional.

El Naranja se impuso por shoot out por 4 a 2, luego de igualar 2 a 2 en el tiempo regular.

El equipo de nuestro medio pudo llegar a la definición por penales australianos gracias a un gol de Candela Esandi en el último minuto de juego.

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Mientras que la capitana Luciana Argüello había anotado el descuento a los 49.

Ya en los shoot out, para Bahía anotaron Agustina Lértora, Agustina Etulain, Lucía Alejo y nuevamente Esandi.

Además, volvió a ser clave, la arquera y una de las capitanas del equipo Agostina Aguzzi.

*El recorrido

Bahía llegó a esta instancia luego de ser tercero en su grupo con 4 puntos, producto de un triunfo, un empate y una derrota.

La victoria fue justamente ante Mar del Plata, por 3 a 1, en la primera fecha, con goles de Gabriela Ludueña, Agustina Lértora y Lucía Alejo.

Luego, en la segunda jornada, cayó ante Buenos Aires por 4 a 0.

Mientras que en el cierre de la primera fase igualó ante Litoral, por 1 a 1, con tanto de Lértora.

A la postre, tanto Buenos Aires como Litoral llegaron a la final del torneo.

Estos resultados obligaron a Bahía a jugar por el quinto puesto y, sobre todo, la permanencia.

Por eso, la victoria ante San Juan le permitió mantener la plaza en el mejor torneo del país de cara al próximo año, estirando así su estadía ininterrumpida en la competencia tras su ascenso en 2017.

El éxito ante las sanjuaninas también fue por shoot out, esta vez por 3 a 2, luego de igualar 3 a 3 en los 60 minutos.

Los goles en el tiempo regular los hicieron Gabriela Ludueña (en dos ocasiones) y Candela Esandi.

Ya en los penales, anotaron Agustina Etulain, Lucía Alejo y otra vez Esandi.

*Una sana costumbre

El Seleccionados de la ABH disputó su octavo Campeonato Argentino de manera consecutiva, manteniendo su lugar de privilegio en la elite nacional desde que llegó a este torneo en 2018.

Luego de su ascenso en 2017 hasta el 2026 (en 2020 no se jugó por la pandemia), Bahía se subió 4 veces al podio, consiguiendo 4 medallas de bronce: en Buenos Aires 2018, Mendoza 2019, Rosario 2021 y Tucumán 2023.

Además, fue cuarto en dos ocasiones (Santa Fe 2022 y Rosario 2025) y dos veces quinto (Mendoza 2024 y Córdoba 2026).

*El camino de Bahía

Fecha 1: Bahía 3-1 Mar del Plata (Gabriela Ludueña, Agustina Lértora y Lucía Alejo)

Fecha 2: Bahía 0-4 Buenos Aires.

Fecha 3: Bahía 1-1 Litoral (Agustina Lértora).

Semis por el quinto puesto: Bahía 3 (3) - 3 (2) (Gabriela Ludueña -2- y Candela Esandi).

Quinto puesto: Bahía 2 (4) - 2 (1) Mar del Plata (Luciana Argüello y Candela Esandi).

*El Plantel

-Jugadoras: Agostina Aguzzi (Universitario), Delfina Pascualini (El Nacional), Morena Guimaráenz (Universitario), Agostina Dottori (Universitario), María Sol Ayala (Monte Hermoso), Gabriela Ludueña (Tristán Suárez HC), Isabella Orioli (Universitario), Martina Orioli (Universitario), Guadalupe Brezina (El Nacional), Candela Esandi (San Francisco), María Paz Aispuro (El Nacional), Ximena Garciandia (Sociedad Sportiva), Martina Agudiak (Banco Provincia), Eugenia Etulain (Argentino), Luciana Argüello (San Lorenzo), Agustina Lértora (Universitario), Pilar García Martínez (El Nacional), Martina Moroni (Belgrano), Agustina Etulain (Argentino) y Lucía Alejo (Monte Hermoso).

-Entrenador: Cristian Bossia.

-Asistente: Ricardo Mora.

-Preparador físico: Agustín Ferrer.

-Video análisis: Facundo Sanhueza.

-Presidenta de delegación: Marcela Domenech.

-Jefa de equipo: Catalina Quintero.

-Kinesióloga: Josefina Calió.

-Jefa de prensa: Mayra Gómez.