Masculino: Bahía venció a Santiago del Estero y se subió al podio en el ascenso

Luciano Donati celebra uno de sus goles en la victoria de Bahía. Fotos: Mayra Gómez-Prensa ABH

El Seleccionado Mayor de Caballeros terminó tercero del Campeonato Argentino, Zona Ascenso, que se disputó desde el miércoles hasta hoy en Córdoba.

El combinado de nuestro medio venció a Santiago del Estero en el último juego de la segunda competencia a nivel nacional.

El Naranja se impuso por 3 a 1, con dos goles de Luciano Donati y otro de Gerónimo Temps.

De esta manera, el elenco que conduce Jesús Sassi se recuperó del traspié sufrido ayer ante Entre Ríos, que lo privó de jugar hoy el partido por el ascenso a la elite nacional.

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*El camino

Bahía llegó a esta instancia luego de ser segundo en la Zona D, con un triunfo, un empate y una derrota.

La victoria la consiguió ante Chaco, por 3 a 1, en la última fecha del grupo, lo que le permitió acceder a la lucha por el ascenso.

Los goles de ese éxito los marcaron Benjamín Pascual (de penal), Juan Francisco Ordieres y Thiago Bonifazi.

Además, empató sin goles ante Valle de Chubut en la primera fecha y luego tropezó ante Santa Fe por 2 a 1, con tanto de Temps.

Ya en el cruce por la semifinal, el Naranja cayó por shoot out (2 a 1) tras igualar 3 a 3 en los 60 minutos.

Los goles en el tiempo regular los anotaron Temps, Mirko Poklepovic y Luciano Donati.

Mientras que en los penales australianos volvió a marcar Donati.

*El camino de Bahía

-Fecha 1: Bahía 0-0 Valle de Chubut

-Fecha 2: Bahía 1-2 Santa Fe (Gerónimo Temps).

-Fecha 3: Bahía 3-1 Chaco (Juan Francisco Ordieres, Benjamín Pascual y Thiago Bonifazi).

-Semifinales: Bahía 3 (1)-3 (2) Entre Ríos (Gerónimo Temps, Mirko Poklepovich y Luciano Donati).

-Tercer puesto: Bahía 3-1 Santiago del Estero (Luciano Donati -2- y Gerónimo Temps).

*El plantel

La delegación de la Asociación Bahiense estará compuesta de la siguiente manera:

-Jugadores: Joaquín Díaz (Puerto Belgrano), Leonardo Casco (El Nacional), Bruno Costa Biondi (El Nacional), Mauro Carrizo (El Nacional), Mauro Ferreyra (El Nacional), Benjamín Pascual (Universitario), Thiago Parella (Puerto Belgrano), Gerónimo Temps (Ciudad de Buenos Aires), Baltazar Agudiak (El Nacional), Hernán Molina (El Nacional), Ezequiel Muñoz (Universitario), Facundo Pirola (Pacífico), Román Weinbender (El Nacional), Gastón Mónaco (El Nacional), Thiago Bonifazi (Universitario), Luciano Donati (El Nacional), Tobías Giménez (Pacífico), Mirko Poklepovich (Universitario) y Juan Francisco Ordieres (Puerto Belgrano).

-Entrenador: Jesús Sassi.

-Asistente: Oscar Ruiz.

-Preparador físico: Félix Zamora.

-Video análisis: Nicolás Lamas.

-Presidente de delegación: Sergio Piñeiro.

-Jefe de equipo: Franco Maqueira.

-Jefa de prensa: Mayra Gómez.