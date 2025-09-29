Persianas bajas en Bahía por el día del empleado de comercio
El aniversario fue el pasado viernes pero se trasladó a este lunes. La mayoría de los negocios y supermercados permanecerán cerrados.
La mayoría de los negocios y supermercados de Bahía Blanca permanecerán cerrados hoy debido al día del empleado de comercio.
El aniversario del sindicato que congrega a estos trabajadores fue el viernes 26, pero se acordó trasladar la jornada de descanso a este lunes.
El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de los empleados de comercio considera como tales a las personas que realizan tareas de maestranza y servicios, tareas administrativas, personal auxiliar que realice tareas de reparación, auxiliares especializados y personal de ventas.
Los negocios atendidos por sus propios dueños quedan fuera de la restricción.
Este gremio es el que más afiliados tiene en nuestra ciudad, con alrededor de 15 mil miembros.