Las calles de Ushuaia amanecieron con carteles en rechazo a la visita de Javier Milei

El presidente de la Nación, Javier Milei, llegará hoy a la capital de Tierra del Fuego, en plena campaña electoral para las próximas legislativas nacionales, y las calles de Ushuaia amanecieron con carteles en rechazo a su visita: “Patria o Milei”, se lee en algunas de las pegatinas que están en las paredes.

Paralelamente, un grupo de ciudadanos anunciaron un encuentro, hoy a las 16hs., en la Plaza Cívica “en defensa de la industria, los jubilados, los trabajadores, los estudiantes y las personas con discapacidad”: “No queremos que negocien nuestra soberanía provincial para bancar este modelo de ajuste y timba financiera. La Patria no se vende, fuera Milei! Go Home”, expresa una convocatoria vecinal.

Las frases que aparecieron en las primeras horas de la mañana, muestran el repudio a la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y señalan que “una Argentina distinta” no se puede hacer con “los mismos de siempre” y subrayaron los nombres de los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación) y Patricia Bullrich (Seguridad).

Por otra parte, las pintadas también hicieron referencia a las supuestas coimas que habría recibido la secretaria de Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): “Alta coimera - 3%”, se lee en las paredes.

Durante su jornada en Ushuaia, Milei encabezará un acto junto a los candidatos libertarios locales para las legislativas nacionales de octubre y, posiblemente, haga lo propio en otras diez provincias durante las próximas semanas.

“Nos vemos en Tierra del Fuego. A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”, aseguró del Presidente desde sus redes sociales. (NA)