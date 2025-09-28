Marc Márquez volvió a abrazarse a la gloria: séptimo título de MotoGP, igualando a Valentino Rossi

El séptimo título logró hoy Marc Márquez en el Gran Premio de Japón y el primero desde 2019, después de alcanzar una ventaja irremontable en el campeonato del mundo a falta de cinco carreras, igualando de esta manera a Valentino Rossi en el MotoGP.

En realidad, son nueve los campeonatos del piloto de Ducati si s contabilizan los de Moto2 y Moto3. Una carrera que lo ubica ya en el Top 3 de los mejores pilotos de la historia del motociclismo, empatado con Valentino Rossi y solo superado, en títulos, por Giacomo Agostini.

El español necesitaba superar a su hermano Álex, del Gresini Racing, por tres o más puntos al final del fin de semana y terminó segundo detrás de su compañero de equipo Francesco Bagnaia en la carrera del domingo para hacerse con el título.

La moto de Bagnaia estuvo a punto de decir basta. Un fuerte humo blanco que salía de su motor le hizo perder hasta dos segundos en las últimas vueltas, aunque pudo aguantar el tirón y evitar la victoria de Marc Márquez.

"En el último sector ya estaba llorando dentro del casco y el humo de la moto de 'Pecco' era como 'ya han empezado la fiesta o qué están haciendo", señaló el español.