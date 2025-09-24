Con Messi brillando y convirtiendo, Inter Miami ganó 4 a 0: mirá los goles del argentino
Gran producción del rosarino, que le dio la clasificación a playoffs de la Major League Soccer (MLS).
Con Lionel Messi como figura, Inter Miami goleó 4-0 en su visita a New York City FC y aseguró su lugar en los playoffs de la Major League Soccer (MLS).
El argentino anotó dos goles y dio una asistencia, en el Citi Field, un estadio tradicionalmente reservado al béisbol.
Con su doblete, el astro argentino llegó a 24 tantos en la liga y le sacó dos de ventaja a Denis Bouanga, de Los Ángeles FC.
Los otros que convirtieron para Inter fueron Baltasar Rodríguez y Luis Suárez.
Las Garzas visitarán a Toronto el proximo sábado a las 17.30 por la continuidad de la Major League Soccer.
El encargado de abrir el marcador fue Baltasar Rodríguez, a los 42 minutos.
El segundo lo convirtió Messi, a los 73 minutos.
El tercero lo anotó el uruguayo Luis Suárez, a los 82 minutos, de penal.
Y el cuarto gol llegó mediante Messi, apenas un minuto más tarde.