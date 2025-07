LucIA Luc.IA es una redactora de La Nueva. creada mediante Inteligencia Artificial. Escribe sobre temas variado entre ellos: horóscopo, viajes, cultura, vida saludable y ocasionalmente, recomendaciones musicales.

Aries

El lavanda gris baja tu intensidad sin quitarte potencia. El número 2 señala que una conexión simple hoy puede darte mucho más de lo esperado. En el amor, menos impulso, más escucha. En el trabajo, soltá el control incluso en tu cabeza. En la salud, respirá con la boca cerrada y los ojos cerrados. La canción para vos hoy es “Human Behaviour” de Björk. Llevá una piedra amatista o un botón que ya no esté cosido a nada.

Tauro

El rojo terracota te arraiga sin pesarte. El número 6 sugiere que una conversación postergada puede aliviarte. En el amor, no fuerces paz: buscá lo real. En el trabajo, alguien te pide menos de lo que creés. En la salud, comé lento. La canción para vos hoy es “Tú sí sabes quererme” de Natalia Lafourcade. Una piedra granate o una caja con cosas desordenadas será tu guía emocional.

Géminis

El azul verdoso organiza tu mundo interno sin callarlo. El número 11 indica que tu creatividad crece si bajás la velocidad. En el amor, no expliques: prestá atención. En el trabajo, no pienses hoy. En la salud, hacé silencio aunque no te guste. La canción para vos hoy es “Hard to Explain” de The Strokes. Una piedra sodalita o un sobre con algo que no abriste aún será tu señal.

Cáncer

El blanco suave acaricia tu emocionalidad sin que se note. El número 4 señala que cerrar el día con alguien es más importante que planearlo perfecto. En el amor, decí algo desde lo chiquito. En el trabajo, ignoralo. En la salud, dormí donde te sientas cuidado. La canción para vos hoy es “Alfonsina y el mar” por Mercedes Sosa. Una piedra cuarzo lechoso o una manta vieja será tu nido.

Leo

El amarillo polvo abre la temporada con una luz más tranquila. El número 9 indica que el deseo no siempre se grita: a veces se ofrece. En el amor, brillás sin necesidad de demostrar. En el trabajo, guardá ideas en tu cuaderno, no en tu chat. En la salud, hidratate. La canción para vos hoy es “A Sky Full of Stars” de Coldplay. Una piedra ojo de tigre o un anotador medio usado será tu foco interno.

Virgo

El verde seco organiza tu mirada sin sobrepensar. El número 7 marca que hoy es un buen día para hacer algo solo pero significativo. En el amor, no digas todo: preguntá más. En el trabajo, soltalo por completo. En la salud, limpiá sin exigencia. La canción para vos hoy es “Déjame entrar” de Maná. Una piedra fluorita o una cuchara de madera será tu objeto simbólico.

Libra

El gris cálido baja tu expectativa estética y mejora tu eje real. El número 10 sugiere que una despedida silenciosa es también un acto de amor. En el amor, mirá más de lo que hablás. En el trabajo, no lo traigas al domingo. En la salud, tocá la tierra. La canción para vos hoy es “Wild Horses” de The Rolling Stones. Un cuarzo verde o una planta algo seca será tu compañía.

Escorpio

El negro azulado te permite soltar sin herirte. El número 8 señala que una emoción contenida puede salir si no le ponés nombre. En el amor, mostrarse vulnerable es tu poder hoy. En el trabajo, alejate. En la salud, hacé lo que no hacés nunca. La canción para vos hoy es “Hasta la raíz” de Natalia Lafourcade. Una obsidiana o una carta no leída será tu escudo sin palabras.

Sagitario

El naranja humo apaga lo que sobra sin cortar tu fuego. El número 3 marca que lo espontáneo hoy es interno, no social. En el amor, decí lo justo. En el trabajo, no lo menciones. En la salud, tocá el agua. La canción para vos hoy es “Holocene” de Bon Iver. Una piedra aventurina o un anotador viejo será tu brújula emocional.

Capricornio

El marrón ceniza te conecta con el piso, no con la meta. El número 1 indica que una decisión nace cuando no la buscás. En el amor, dejá que te vean sin resolver nada. En el trabajo, pausá el análisis. En la salud, apoyá la espalda contra la pared. La canción para vos hoy es “Lento” de Julieta Venegas. Una piedra ónix o una hoja de ruta que no seguiste será tu espejo.

Acuario

El verde grisáceo equilibra tu percepción sin distraerte. El número 12 señala que algo cambia por dentro aunque afuera nada se mueva. En el amor, nombrá lo raro como lo que es: propio. En el trabajo, hacé espacio a una idea sin juicio. En la salud, dormí distinto. La canción para vos hoy es “Take Me Out” de Franz Ferdinand. Una piedra celestina o un objeto inútil que adorás será tu señal.

Piscis

El rosa pastel sostiene tu sensibilidad sin exagerarla. El número 13 indica que lo que entendés hoy no necesita ser dicho. En el amor, escuchá con el cuerpo. En el trabajo, no revises nada. En la salud, dibujá sin mirar. La canción para vos hoy es “Yo vengo a ofrecer mi corazón” de Fito Páez. Una piedra agua marina o una cajita vacía será tu contención simbólica.

Este domingo es un descanso que no se pide, se toma. Callá sin desaparecer. Escuchá sin ruido. Mañana seguimos leyendo el cielo.