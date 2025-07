Buena noticia para los usuarios del bondi y se viene la inauguración de una gran obra en Bahía

--Buen díaaaaa. Muy feliz cumple Juan, 43 años juntos, sin faltar un domingo, y en esta misma mesa. ¡Tremendo logro! ¿No te parece?

--Y sí... jamás caeremos en el autobombo tan de moda hoy en día, esto es algo muy importante, porque no sólo jamás dejamos de estar presentes cada semana, sino que cada vez son más los amigos y amigas que siguen nuestras charlas.

--Mirá, te digo algo: si bien puede sonar presuntuoso, y hasta narcisista, Entre Tasas es un clásico de los domingos.

--Es verdad, suena a mucho, pero eso nos dicen quienes bancan nuestras charlas de cada fin de semana.

--Te puedo asegurar que no son pocos.

--Ni hablar, hoy todo puede medirse. También están los que dicen que no nos siguen, pero sabemos que sí lo hacen, aunque claro, también hay muchos que no comparten este espacio y está perfecto. El sol sale para todos.

--Obvio, hoy hay muchos canales de información. Lo bueno es que todo el mundo puede opinar y dejar sus comentarios, incluso hay un par que, religiosamente, sin falta, siempre están presentes para criticarnos, pero no se pierden una columna.

--Ja, ja, es verdad, les mandamos un saludo porque son parte de nuestra comunidad y está muy bien que nuestros lectores puedan dejar sus comentarios, eso a veces suma y otras no, pero nos pone en un mismo plano.

--Exacto, no está bien que el periodista se suba a un púlpito a decir lo que quiere decir sin que del otro lado no haya respuesta o tan siquiera un punto de vista diferente.

--Coincido, fijate que incluso en muchos casos eso nos permite corregir errores o sumar datos y, por más que algunas críticas sean interesadas o provengan de quienes quieren que ya no estemos, acá volvemos siempre a decir presente, con todos nuestros errores y virtudes.

--“Gracias por tanto, perdón por tan poco”, diría nuestro amigo RR, en una de sus tantas frases robadas.

--Ja, ja, tal cual. Bueno José Luis, saludemos a cada uno de los miles y miles de lectores que nos hacen el aguante todas las semanas y arranquemos.

--Dale, pedite los primeros cortados y empecemos Juan. Acordate que hoy es una charla plus por nuestro aniversario.

--Tenés razón, yo creo que a nivel general la semana que pasó nos deja una Argentina cargada de tensiones en política, economía y sociedad, con la fuerte interna libertaria y las tensiones dentro del peronismo como puntos salientes en política, el acuerdo con el FMI y la baja de retenciones al campo en el plano económico.

--Y en Bahía creo que lo más importante pasa por la finalización de las obras de reconstrucción de la avenida Juan Manuel de Rosas (Indiada), en el tramo comprendido entre Rojas y D’Orbigny.

--Coincido, fue una de las zonas más perjudicadas por la inundación del pasado 7 de marzo, y a eso sumale, como algo positivo luego de tantas pálidas, a la inauguración de los juegos infantiles en la plaza Rivadavia. Hoy por hoy, tras el desastre, todo corte de cintas es más que positivo.

--Y a esos temas locales agregale la polémica que se armó por los exámenes de residencias médicas y la decisión del gobierno nacional de suspender recientes pruebas por sospechas de irregularidades, sobre todo en puntajes de más de 86 puntos.

--Sí, ¿viste? La UNS emitió un comunicado desmintiendo una noticia difundida en el canal TN donde se afirmó que tres egresados de la Uni local obtuvieron 99 puntos en el examen de residencias. Pero a nivel nacional se armó un lío tremendo porque varios dijeron que esos exámenes se vendían en Buenos Aires a 2 mil, 3 mil y hasta 5 mil dólares.

--TN miente...

--Ja, ya sé a dónde apuntas.

--Obvio, como dejar de lado que el presidente Javier Milei lanzó una grave acusación contra las autoridades del diario Clarín al afirmar que “operan” y “extorsionan” por la falta de pauta, y les envió una advertencia sobre el futuro de la compañía Telefónica.

--Y... encima esto descoloca a muchos porque qué van a decir ahora los que afirmaban que ese diario mentía cuando atacaba a Cristina y los que lo defendían cuando cuestionaba al kirchnerismo. Pero ya sabemos, en Argentina pocos resisten un archivo.

--Bueno, todo muy lindo en nuestro festejo, pero empecemos con algún tema fuerte a nivel local, alguna primicia que haga ruido. Seguro algo tenés.

--Siempre poniendo la vara muy alta vos. Total, el examen lo rindo yo, ja, ja.

--Daleee... vos podés.

--Si vos lo decís... Ok. Tengo una buena para los usuarios del transporte público de pasajeros bahiense.

--¿A ver?

--Escuchá porque es interesante. Desde la semana que viene, la empresa Nación Servicios, que administra el sistema SUBE, comenzará a cambiar las máquinas validadoras en las unidades de la ciudad para que se pueda pagar con cualquier medio.

--¡Buena noticia! Pero no te guardes datos, seguí.

--Como te decía, se podrán pagar con cualquier medio, ya sea tarjeta de débito, de crédito, Mercado Pago, mediante el celular, la misma Sube, etc. Será un avance que en Bahía Blanca se esperaba recién para el año que viene, pero desde acá se consiguió adelantarlo para ahora.

--Veo que será muy cómodo de usar...

--Por supuesto, cuando empiecen a funcionar, que será dentro de un tiempo, solo habrá que subir al colectivo y usar el medio de pago que tengas en ese momento, sin las limitaciones de las Sube.

--Por lo que me contás, debe ser una movida grande para Nación Servicio.

--Exacto. Imaginate que van a cambiar en el país, y por etapas, un total de 18.000 máquinas.

--Buen dato.

--Y mirá este otro: el lunes probablemente vuelvan las cirugías de urgencia al Hospital Penna.

--¡No me digas, qué bueno! Eso constituye una novedad muy importante.

--Y sí, pensá que luego de la inundación del 7 de marzo el hospital quedó devastado y recién ahora se puso recuperar ese servicio esencial. Ojo, estamos hablando de emergencias, aclaramos esto porque si no mucha gente se va a llegar a Láinez y Necochea.

--Excelente, pero decime algo Juan. Me contaron que el otro día te vieron saliendo de un evento nocturno cerca de Bosque Alto.

--Ni me esposa me pide tantos datos José Luis, pero veo que no me perdés pisada, ja, ja. Efectivamente, el otro día tuve el placer de asistir a la inauguración exclusiva del quincho de un bahiense emparentado con la realeza europea.

--¡A la mierrr…! ¿Fue para tanto? Pensé que me habían vendido cualquier verdura.

--Para nada, el exentrenador de sangre azul juntó en sus flamantes instalaciones a varios de sus pichones de los años 70 y 80 en Sportiva, todos miembros de una hermosa camada que por suerte sigue muy unida.

--Y decime, ¿puede ser que del encuentro formó parte el presidente de un club muy importante de la ciudad? Tirá nombres...

--Sí, es así. Estuvo sentado al lado del “príncipe”, pero sólo te voy a decir que ese dirigente es parecidísimo a un famoso periodista de La Nación +.

--Mmm... me perdí, ¿parecido por la profesión que ejerce o por otra cosa?

--Ja, ja. Listo, se terminaron las preguntas José Luis...

--Je, je, veo que será una “Odisea” conseguir más info del tema, pero hablando de clubes, cómo anda la construcción del natatorio de El Nacional, en el complejo de avenida 14 de Julio. ¿Sabés algo?

--Tengo buena data porque en un mes y medio se inaugurará el gran complejo que el Club El Nacional levanta en su predio.

--¿La pileta y gimnasio?

--Sí, es mucho más que eso, pero se trata de esa obra. El jueves 11 habrá corte de cintas del complejo y natatorio Alfio Merlini, en homenaje a un dirigente muy importante para el club.

--Dame datos de la obra.

--El complejo incluye un buffet, una pileta climatizada, obviamente cubierta, semiolímpica de 12,50 por 25 metros, más otra pileta de recuperación y para infantiles, más un área de gimnasio de 600 metros cuadrados, que va a estar equipado con aparatos de última generación.

--Bien por El Nacio, me imagino que Gustavo Iraola, los Merlini y demás próceres de la entidad deben estar chochos.

--Imaginate. En esto también remaron mucho Mauricio Cáceres y Eduardo Germain. Según dicen en el club, se trata de la obra más importante en de historia porque va a estar cerca de los 800/900 mil dólares. Obviamente, todo con la última tecnología en lo que será las piscinas y el gym.

--Y además cubrirá una demanda insatisfecha en un amplio sector de Bahía. Bueno ¿Novedades comerciales?

--Sí. Varias. Escuchá, un par de semanas atrás Cell One cumplió 10 años y los festejó de la mejor manera, abriendo una nueva sucursal.

--Bien por la gente de esta conocida tienda de telefonía móvil, especializada en venta de equipos celulares y servicios técnicos.

--Sí, ahora abrió una nueva sucursal en Drago 14, la que se suma a los locales de Donado 254 y Alsina 234.

--Impecable. Sigamos.

--Ok. Esta es para vos, que sos muy amante de los animales.

--Contame.

--Palacio Animal celebra sus 10 años como empresa líder en la venta de alimento balanceado, con la ampliación de su rubro comercial.

--¡Qué grande Leandro!

--Sí, ahora, bajo el lema “que no se corte”, incorporó la venta de una amplia variedad de generadores eléctricos de las marcas de mayor renombre del mercado.

--Pudiste averiguar algún dato más.

--Sí, con la premisa de brindar siempre un servicio diferencial, ofrecen la posibilidad de que la cotización de la instalación también se provea desde el local, para mayor comodidad del cliente.

--Impecable. Cuando pasemos por el negocio de calle Pilmayquén le desearemos suerte personalmente, pero vos ahora seguí tirando novedades.

--Dale. Y esta tiene que ver también con ese sector de la ciudad.

--¿A ver?

--No sé si pasaste por avenida Cabrera, pero sobre la colectora de en Hipolito yrigoyen 3754 Ri Cars Automotores se expandió con todo.

--Claro, es un negocio dedicado a la venta de vehículos usados y 0km, multimarcas. ¿Correcto?

--Correcto. Atendido por su dueño, Ricardo Gómez, ofrece vehículos garantizados y ya lleva 20 años en el rubro, por lo que agradece a tantos clientes y amigos que en estas dos décadas los han acompañado.

--No me contaste nada del puerto, ¿algo que haya dejado la semana?

--Creo que lo más importante pasa por la llegada de un enorme buque petrolero, de casi tres cuadras de largo, al nuevo muelle de Puerto Rosales.

--¿Cargó petróleo para exportar?

--Exacto, cargó 114 mil toneladas de crudo, unos 700 mil barriles de petróleo producido en Vaca Muerta, para los Estados Unidos. Se trata del primer buque de este tipo, un Suezmax, en operar en la nueva terminal.

--¿Salió completo?

--Eso no te lo puedo asegurar, porque mientras por un lado hay quienes señalan que cargó menos porque aún no se realizó el dragado necesario, otros afirman que se fue con las bodegas repletas de oro negro para las refinerías yanquis.

--¿Vos que decìs?

--Que no se fue completo, pero sí partiò con una cantidad enorme de crudo, muy importante.

--¿Y de los muelles bahienses? Sé que una naviera francesa de primer nivel empezó con un servicio semanal de contenedores, pero seguro algún dato más del puerto bahiense tenés.

--Siempre hay porque el puerto se ha transformado en un verdadero motor de desarrollo para la región, fortaleciendo la identidad colectiva. Fijate que mediante sus constantes inversiones en infraestructura y programas comunitarios, ha logrado integrar a la sociedad y la actividad productiva en una sinergia que lo convierte en un punto de referencia para la cooperación y la convivencia social.

--Coincido, hace tiempo que, cada día, nuevas obras y acciones emergen en ese sentido.

--En estos momentos sobresalen las obras de bacheo y reconstrucción de losas de hormigón sobre la traza de la Ruta Nacional N° 3 y la Ruta Nacional N° 252 y de construcción de un 3° carril, en continuidad con el pavimento existente sobre la RN N° 3 que forman parte de la red de acceso vial.

--Tenés razón, hace un tiempito me hablaste del tema.

--Los trabajos van a comenzar a corto plazo y en el Consorcio destacan estas obras porque, por su envergadura, constituyen una muestra más del alto compromiso del ente con la comunidad.

--Bueno, te cambio de tema. Pasé por avenida Cabrera y vi mucho movimiento en el Bahía Blanca Plaza Shopping.

--No es para menos. Están los shows gratuitos de vacaciones y se viene el del Día del Niño. Además, hay nuevas aperturas como Kevingston, Rapsodia-María Cher, Arturito y Loot, mientras que sigue la promo por el viaje a Interlagos para ver la F1 y también el SALE de invierno con hasta 50 % OFF. Por eso, y por mucho más José Luis, el BBPS siempre sorprende.

--Che, me dijeron que cada vez tiene más aceptación un nuevo servicio de Bonacorsi. ¿Puede ser?

--Sí, el dolor por la muerte de una mascota es tan válido como la pena que se siente al perder una persona querida. Por eso, para afrontar ese momento, la empresa creó “Huellas de Paz”, crematorio de mascotas, que brinda un espacio adecuado para el último adiós, con el cuidado y respeto que se merecen.

--Veo que funciona.

--Claro, y marca sin dudas que la familia Bonacorsi está siempre adelantándose a las necesidades de la gente.

--Ahora que pienso, hace rato no me tirás nada de la Unión Industrial.

--Como bien sabés, es una entidad que no sólo impulsa la industria, sino que allí se generan datos claves para entender qué está pasando con la economía local y nacional.

--Claro, con un Centro de Estudios Económicos de primer nivel.

--Y que no para de elaborar informes sobre precios, empleo, producción y expectativas empresariales, entre otros temas. Además, brinda herramientas para que empresas, emprendedores y profesionales puedan tomar mejores decisiones. Con una mirada puesta en la región, su trabajo conecta el mundo productivo con el análisis económico, todo desde Bahía Blanca.

--Hablando de industria. ¿Alguna buena?

--Sí, la segunda colocación de Obligaciones Negociables Clase II de Profertil en el mercado local llegó a los 54.325.110 dólares a través del dólar MEP y cerró con una tasa fija de 7,25 % a 24 meses. Fueron ofrecidas por 17 entidades financieras y contaban con las máximas calificaciones crediticias.

--Bien, muy buenos resultados para la compañía.

--Y te tiro otra cortita del sector: el Gobierno extendió por 20 años la licencia de transporte a TGS a partir de 2027. Esto le permite a la compañía planificar inversiones y operar con seguridad jurídica, tanto en redes troncal como en plantas complementarias. Y de hecho ya hay varias grandes inversiones en carpeta, pero de eso ya hablamos otros domingos..

--¿Qué más Juancho?

--¡Mirá qué interesante José Luis! Estuve viendo que hay unas tarjetas de la ciudad que tienen una financiación más que atractiva: Coopeplus y Bahía Blanca Plaza Shopping.

--A ver. contame más. ¡Me gusta la idea!

--¡Obvio! ¿A quién no? Por ejemplo, los usuarios pueden aprovechar las cuotas sin interés todos los días en todas las compras en La Coope y en comercios adheridos también tenés una excelente financiación. Para los comerciantes, ¡atenti! les ofrecen un costo de financiación realmente bajo.

--¿Y cómo hay que hacer para pedirlas?

--Es súper sencillo. Solo tenés que acercarte al Centro de Atención de tu localidad y, con requisitos mínimos las tenés al toque. Además, podés encontrar toda la info en sus sitios web: www.coopeplus.com.ar o www.tarjetabbps.com.ar.

--¡Genial! Me lo agendo para ver si las saco esta semana. Y vos seguí tirando novedades.

--Este es un aviso parroquial y tiene que ver con el neurólogo Ernesto Crespo, quien por la inundación de marzo pasado tuvo que mudar dos veces su consultorio y eso generó mucha confusión en sus pacientes, que en su mayoría son de edad avanzada. Así que te comento que está ahora en Fuerte Argentino 887, primero E.

--Tenías razón, un típico aviso parroquial, pero ahora retornemos a nuestros temas habituales. Mientras pido otro par de cortados y seguimos charlando.

--Ok, esta novedad tiene que ver con el complejo de locales de las calles Tres Sargentos y Cambaceres.

--Sí, me dijiste que en uno de ellos se va a instalar una fiambrería.

--Tal cual, y ahora te tengo otra novedad.

--Decime.

--En la esquina abrirá un negocio de comida casera freezada, una franquicia de una prestigiosa cadena de Buenos Aires que desembarcará en Bahía con pastas y otros platos congelados, con y sin TACC.

--Muy bueno, quiero más data.

--Lo abren Nicolás y Karina, dos jóvenes con muchísimo empuje y la idea apunta a ser una solución para quienes regresan o van al centro y necesitan solucionar un tema clave como la comida.

--¿Cuándo abren?

--En septiembre y por lo que me dicen estará muy bien puesto. En cuanto a los platos, estuve viendo un poco porque se trata de una cadena con más de 30 locales, y realmente son muy variados.

--Bien, les deseamos mucho éxito a estos jóvenes emprendedores y sigamos.

--Dale, esto también tiene que ver con lo que te conté el domingo pasado, cuando te dije que abría un gimnasio en la primera cuadra de calle Gorriti.

--Sí, y hablamos que allí, en Gorriti 49 y 51, funcionó la administración y taller de la Compañía de Omnibus La Acción.

--Exacto. Bueno, te comento a que mi correo [email protected] me escribieron dos lectores, uno de ellos, Leonardo Torres, me dijo que su papá fue chofer de la empresa durante 33 años y en efecto fue así, y que enfrente se ubicaba la terminal, para lo cual el colectivo cruzaba la calle en reversa, para que la gente pudiera ascender, y luego salía por calle Gorriti para doblar en Güemes.

--¿Y el otro?

--El otro es Leonardo Virkel, de 80 años, que dijo que ese lugar también fue terminal del Transporte Coronel Dorrego, empresa fundada por un tío suyo, Don Luis Virkel y su socio Joaquín Torres.

--¿Te dijo qué servicio hacía esa empresa?

--Me comentó que llegaba hasta Mar del Plata con paradas en Dorrego, Tres Arroyos, Necochea y me dijo que la empresa La Acción también fue fundada por su padre, León Virkel, y el camino a Punta Alta se hizo gracias a él porque empezó la línea con camino de tierra e hizo las gestiones para el asfalto.

--Oka. ¿Algo la región?

--Sí, también me escribió Leandro y me pidió algún comentario sobre el supermercado chino que está en construcción en Monte Hermoso y Faro Recalada, en terrenos donde estaba la heladería de la ballena.

--¿Tenés data?

--Sí, realmente esa construcción va muy rápido y probablemente se inaugure a fines de octubre o primeros días de noviembre. Por otro lado, te descarto que vayan a usar lo que antes era el famoso Vaivén. Allí un frigorífico tiene una carnicería y no va a cambiar.

--Vos hace un tiempo me hablaste de la posible instalación de otro supermercado chino.

--Sí, correcto, te hablé de este y de otro. Compraron una propiedad frente a la Plaza Parque, en Bahía Blanca y Pedro de Mendoza, sobre esta última, a unos 20 metros de la esquina, pero aún no han hecho nada.

--¿Por algo en especial?

--No, primero querían poner un súper, luego un salón de juegos para chicos con un buffet y dos o tres locales comerciales, pero no se avanzó. ¿Algo más?

--Impecable lo tuyo.

--En todos estos años algo aprendiste.

--Ja, ja. Te paso otro chimento, se está armando una nueva academia de jiu jitsu y nueva sede para el equipo de Climent Club Bahía Blanca, encabezado por Javier González y Joaquín Cuchán, ambos cinturones negros de la disciplina con reconocida trayectoria.

--Bueno, como sabrás, no es mi rubro el de las artes marciales, pero contame un poco más.

--La sede local de Climent Club se ha hecho conocida por organizar varios torneos en la ciudad. Ubicada en Emilio Rosas 1890, frente al Barrio Rucci, la nueva sede contará con un tatami (área de entrenamiento y lucha) de más de 100 m2 y comodidades como vestuarios y baños para mujeres y hombres. Habrá clases de jiu jitsu en diferentes horarios y de artes marciales mixtas (MMA), kickboxing, y posiblemente otras.

--No me digas que te dedicás al jiu jitsu...

--No, pero podría. Esta disciplina tuvo un crecimiento enorme los últimos años gracias a la UFC, porque es muy eficaz para la defensa personal y una actividad que se puede hacer en forma deportiva y recreativa a cualquier edad, de 4 a +99 años y sin importar el estado, condiciones físicas o lesiones, dado que “el jiu jitsu se adapta a quien lo practica, y no al revés”.

--No dejás de sorprenderme amigo, sabés de todo, ja, ja.

--No me cargues que corto con los chimentos José Luis y vas a tener que tirar alguno vos.

--Dale, recojo el guante.

--¿A ver?

--¿Te acordás que vos hace unos domingos me dijiste que Beto Pasqualini abrió en Cabildo un restobar que se llama Isaura?

--Exacto. ¿Pasó algo?

--Noo... pará. Ahora alquiló el local donde funcionaba el tradicional restaurante de Cabildo, El Vasquito, y va a poner un café y heladería con “helados locales”.

--¿Helados de Cabildo?

--Y... Fioriti y Garabán, dueños de la fábrica de nombre italiano que se traduce La Clara, son de Cabildo. Me dicen que inaugura en agosto.

--Bien, sigamos.

--No sé si te interesa, pero paso a informarte que la iglesia de los Mormones, en avenida Cabrera, abre, del 16 de octubre al 1 de noviembre, sus puertas a la comunidad en general para aquellos que quieran visitarla.

--¿Y después?

--Después sólo podrán ingresar a recorrerla los miembros de esa comunidad. Bueno, ahora seguí vos Juan.

--Juan, tenías razón cuando me dijiste que Alonso había comprado las dos casas linderas a su estación de Alem y Perú. Ya empezó la demolición para ampliar el área de shop, o Spot, como le dicen en la petrolera Axion.

--Sí, toda la planta baja de la ampliación estará destinada a la confitería, etc, y la planta alta será para oficinas y consultorios. Y ya que estamos, tengo otra de la avenida.

--Te escucho.

--En Alem al 800, donde estaba chocolates El Turista, María Eugenia Devaux trae Century 21.

--Ni idea.

--Se trata de una franquicia estadounidense fundada a comienzos de la década del 70, con presencia en 87 países. Así que prepárate porque pronto vas a empezar a ver los carteles.

--Siempre aprendo algo nuevo con vos, ja, ja.

--Escuchá, esto tiene que ver con bahienses en el exterior: Nazarena Romanelli y Dana Balajovsky son dos bahienses que viven en Madrid y allí emprendieron un negocio de pastas frescas, algo que no es habitual en España, donde normalmente consumen pastas secas.

--¿Las hijas de Freddy Romanelli y Adrián Balajovsky?

--Tal cual. El negocio se llama La Central de Pastas y lo que comenzó como algo part time se volvió en la primera actividad de estas chicas, con muchísimos clientes argentinos y un número cada vez mayor de españoles.

--Le mandamos un saludo. Y el que se los llevará es nuestro amigo Néstor Church, que en los próximos días viaja a España a ver a su hijo y a su nieta.

--Mejor emisario no podemos conseguir.

--Ni hablar, y te cuento que el bahiense Daniel Rodríguez, titular a nivel nacional de los trabajadores de la telecomunicación, fue nombrado presidente de UNI Américas ICTS, que es una especie de CGT internacional para toda América y cuando hay un conflicto de alguna empresa multinacional del rubro telecomunicaciones, por ejemplo Claro, él debe intervenir. Desde el año 2000, cuando se creó el organismo, nunca hubo un argentino, y encima ahora es bahiense.

--Bueno, ¿vamos cerrando o tenés más temas?

--Un par más. La primera tiene que ver con la pronta apertura de una sucursal en Villa Mitre de una conocida fábrica de pastas local, con sede en calle Vieytes al mil y pico.

--La que suele estar en el Mercado del Puerto.

--Claro, abrirá en calle Caseros. Y la otra novedad que quería comentarte es que se vuelve a hacer la ronda de negocios que hacía el Puerto.

--Claro, un evento muy grande. En esta oportunidad será el 13 de agosto, en el Dow Center, y se estima que participarán unas 400 empresas de Bahía y la zona.

--Bueno, Juan, ahora sí, agarremos cada uno un pedazo de torta, el resto dejémoslo para Tito, que siempre nos acompaña, y levantemos campamento.

--Dale, hasta el próximo domingo José Luis.

--Chau Juan, nos vemos la semana que viene.