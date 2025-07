El mensaje de Milei luego del cierre de listas en PBA: "Kirchnerismo o libertad"

El presidente Javier Milei envió un contundente mensaje luego del cierre de listas en provincia de Buenos Aires: "Kirchnerismo o libertad, statu quo vs. cambio, pobreza vs. progreso. ¡Viva la libertad carajo!", escribió en sus redes sociales.

El mandatario redobló las críticas contra Fuerza Patria y llamó a votar a La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 7 de septiembre.

Además, citó un mensaje del armador libertario, Sebastián Pareja, que criticó: "La Junta Electoral de La Plata, justo cuando vencía el plazo para presentar listas en la Provincia, se quedó sin suministro eléctrico. ¿Casualidad? Las mismas y lamentables viejas maniobras de siempre".

Milei se sumó a las fuertes críticas por los cortes de luz en el cierre de las presentaciones de listas en PBA, que se prorrogaron para el lunes entre las 9 y las 14.

"Cuando pasan cosas como las de anoche me pregunto qué pensarán los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado. No dimensionan el monstruo que enfrentamos. De hecho, el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas. ¡Viva la libertad carajo!". (con información de TN)