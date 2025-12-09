Cruce argentino por la Champions: Inter, con Lautaro Martínez, recibe a Liverpool, con Mac Allister

El Inter de Milán de Italia, con el bahiense Lautaro Martínez, recibe, desde las 17, al Liverpool de Inglaterra, con la presencia de otro argentino, Alexis Mac Allister, en el marco de la sexta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Segundo con 31 unidades en la Serie A de Italia, el equipo milanés llega a esta sexta fecha de la competición europea tras la goleada por 4-0 al Como en la decimocuarta jornada del certamen doméstico, el sábado en condición de local.

Hace dos semanas, en su último compromiso en esta Champions League, el equipo de Chivu perdió agónicamente por 2-1 ante el Atlético de Madrid en el estadio Cívitas Metropolitano y se ubica en el cuarto lugar de esta fase de liga con 12 puntos.

Por su parte, el equipo inglés viene de empatar 3-3 con el Leeds United por la fecha 15 de la English Premier League, el sábado en Elland Road.

Con este resultado, el equipo de Merseyside quedó noveno con 23 puntos.

En el certamen europeo, el Liverpool disputó su último encuentro el pasado miércoles 26 de noviembre cuando cayó 4-1 con el PSV Eindhoven de Países Bajos, en condición de local. El equipo del neerlandés Slot se ubica en el decimotercer lugar de la tabla con 9 puntos.

La jornada de martes en la Champions League inicia a las 12.30 con el Kairat Almaty de Kazajistán recibiendo al Olympiacos de Grecia mientras que, a las 14.45, el Bayern Múnich de Alemania enfrentará al Sporting de Lisboa de Portugal.

A las 17 hay siete encuentros: Mónaco de Francia recibirá al Galatasaray de Turquía, Chelsea de Inglaterra visitará al Atalanta de Italia, Barcelona de España enfrentará al Eintracht Frankfurt de Alemania, el PSV Eindhoven de Países Bajos recibirá al Atlético de Madrid de España, el Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica jugará ante el Olympique de Marsella de Francia y el Tottenham de Inglaterra enfrentará al Slavia Praga de República Checa.

La sexta fecha de esta fase de liga del certamen europeo seguirá mañana miércoles con nueve encuentros, siendo los dos primeros a las 14.45. Estos dos serán Ajax de Países Bajos enfrentando al Qarabag de Azerbaiyán en condición de visitante y Villarreal de España recibiendo al Copenhague de Dinamarca.

A las 17 jugarán Athletic Club de Bilbao de España ante el Paris Saint Germain de Francia, el Bayer Leverkusen de Alemania con el Newcastle United de Inglaterra, el Borussia Dortmund de Alemania ante el Bodo Glimt de Noruega, el Brujas de Bélgica con el Arsenal de Inglaterra, la Juventus de Italia ante el Pafos de Chipre, el Real Madrid de España con el Manchester City de Inglaterra y el Benfica de Portugal ante el Napoli de Italia.