Atletismo: la invasión de los pequeños atletas realzó el colorido en la pista "Armando Sensini"

Con gran cantidad de público y atletas provenientes del sur bonaerense, tuvo lugar el último certamen atlético del año en el complejo polideportivo de Las Tres Villas.

Los protagonistas fueron los más pequeños (categorías U8 y U10) por el número de participantes y por las actividades divertidas que se realizaron: 40 metros con obstáculos y un circuito del Kids Athletics.

También sobresalieron los U12 en un triatlón recreativo, en el que participaron tanto niñas como niños.

Por otra lado, entre los mayores, cabe resaltar la mejor técnica obtenida por Quimey Sosa en los 100 metros al adjudicarse la serie y la final en 10.7 segundos (marca manual).

El torneo Clausura fue organizado por la Escuela Municipal de Atletismo y fiscalizado por los jueces de Bahía Blanca y la ABA. También dio una mano en materia de seguridad la Brigada de Primeros Socorros de Bahía Blanca.

Participaron: VR entrena, A.W.A. (Asociación Whitense de Atletismo), Escuela Municipal de Tornquist, Escuela Municipal de Rio Colorado, Escuela de Puan y Felipe Sola, Escuela Municipal de Coronel Suárez, Luz y Fuerza de Punta Alta, A.U.P.A. (Atletas Unidos Punta Alta), Agrupación Deroense (Daireaux), A.C.A.N.A. (Asociación Civil Atlética Nelson Alba de Viedma), C.B.A.M. (Círculo Bahiense de Atletismo Master) y Escuela de Coronel Dorrego.

Resultados:

-100 metros Mayores: Quimey Sosa (EMA) y Magali Etchegorry (EMA).

-400 metros: Exequiel Cinquegrani (AWA) y Silvia Centeno (ACAA).

-Bala Mayores: Franco Banegas (Dorrego) y Silvina Rivero (VRe).

-Salto en Largo Mayores: Mateo Ledesma (LyFPA) y Magali Etchegorry (EMA).



-La Milla: Franco Vallejos (EMA) y Alejandra Lara (EMA).

-Bala U18: Tiziano Ledesma (LyFPA) y Florencia Wirscke (EMA).

-Disco U18: Tiziano Ledesma (LyFPA) Florencia Wirscke (E.M.A.).



-200 metros U18: Juan B. Bustamante (Puan) y Guadalupe Romero (VRentrena).

-80 metros U16: Shakin Sosa (EMA) y Martina Aban (EMA).

-Salto en Largo U16: Santiago Seguel (F. Sola) y Martina Aban (EMA).



-Bala U16 Santino Ascorti (E.M.A.) y Antonella Alvarez (Daireaux)

Milla U16: Lucas Mónaco (Puan) y Lucia Cavilla (Río Colorado).



-80 metros U14: Nehuén Devaux (E.M.A.) y Sofía Mandolesi (EMA).

-Salto en largo U14: Nehuén Devaux (EMA) y Sofía Mandolesi (EMA).

-600 metros U14: Martín Díaz (VREntrena) y Catalina Fuentes (F. Sola).



-100 metros Master: Juan Albrizio (AWA) y Vanesa Malandra (CBAM).

-Salto en Largo Master: Vanesa Malandra (CBAM).