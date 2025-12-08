Hace 40 años: el Argentinos de los lujos y rabonas ante Juventus, en una Intercontinental inolvidable

Hace 40 años Argentinos Juniors jugaba la memorable final Intercontinental ante Juventus de Italia en Japón. En el Bicho jugaban el mendocino Mario Hernán Videla (más conocido como el Panza) y Carlos Ereros, quien no nació en esta provincia pero jugó en Atlético Argentino, Atlético San Martín, Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú.

El 8 de diciembre de 1985, Argentinos Juniors, conocido como el Semillero del Mundo (de allí salió Diego Armando Maradona), protagonizó tal vez la mejor final de la Copa Intercontinental de toda la historia ante Juventus de Italia. Empataron 2-2 tras el alargue y en los penales el equipo que dirigía el Piojo Yudica cayó por 4 a 2.

Jamás un equipo argentino había jugado tan bien ante a un poderoso rival europeo como lo era la Vecchia Signora de aquellos años, con el francés Michel Platini, el dinamarqués Michael Laudrup y los defensores Gaetano Scirea y Antonio Cabrini, dos campeones del mundo con Italia en España 1982.

De la mano de José "Piojo" Yudica el Bicho colorado ganó la Copa Libertadores 1985, al derrotar en la final y por penales en tercer partido a América de Cali, en Asunción.

La gran final

A los 10 minutos del segundo tiempo Jorge Olguín le dio un pase a Mario Videla y el mendocino metió habilitación en cortada para la corrida de Carlos Ereros, que definió por encima de la cabeza de Stéfano Tacconi y puso el 1-0.

Luego el árbitro alemán Roth Volker sancionó un penal por falta de Olguín sobre Aldo Serena. Platini, a los 18 minutos, puso el empate.

A los 30 minutos el talentoso Borghi habilitó al Pepe Castro, quien definió magistralmente y puso el 2-1.

A los 37 minutos combinaron Platini y Laudrup y el delantero dinamarqués definió con categoría ante la salida de Vidallé.

Tras el suplementario, se vino la definición por penales.

Para el equipo de La Paternal marcaron Olguín y Juan José López, mientras que fallaron Sergio Batista y José Luis Pavoni. Para el equipo italiano, que era conducido por Giovanni Trapattoni, anotaron Sergio Brío, Cabrini, Serena, Platini y Vidallé le atajó el remate a Laudrup.