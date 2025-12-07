Inflación, licitación y dólar: qué datos espera el Gobierno para esta semana

La segunda semana de diciembre comienza con la mira puesta en el nuevo dato de inflación, la licitación anunciada para el próximo miércoles y la evolución del dólar. Cuándo se conocerán estos idnicadores que siguen de cerca desde el Gobierno.

Tal como se viene registrando desde hace dos meses, el Índice de Precios la Consumidor (IPC) que difundirá el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) habría quedado por encima de los dos puntos, nuevamente.

Tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a abril (2,8%) y marzo (3,7%), el índice inflacionario retomó levemente la senda ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), septiembre (2,1%) y octubre (2,3%), lo que se habría mantenido en noviembre, según estiman los analistas privados relevados por la Agencia Noticas Argentinas.

La mirada del mercado proyecta un índice del 2,3% para el penúltimo mes del año. A su vez, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) espera que la inflación interanual cierre 2025 en 30,4%.

Entre las prinicpales consultoras prevén un IPC de entre 2,3% y 2,5%, quedando por encima de los últimos datos difundidos por el INDEC. El dato oficial se concoerá el próximo jueves 11 de diciembre a las 16 horas.

Licitación: el Gobierno anunció la vuelta al mercado de capitales

Con un bono emitido para pagar deuda, se confirmó la vuelta a los mercados internacionales de deuda, en donde el Ejecutivo emitirá bonos a 4 años y un cupón de 6,5%.

Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, la operación se realizará para “paragar deuda vieja”.

"Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local”, aclaró el funcionario.

El monto total de deuda a suscribir dependerá de las condiciones que le pida el mercado (tasa), pero el ministro adelantó que “hay demanda” de este instrumento luego de una serie de negociaciones con agente de mercado.

Cómo será la operación:

La operación se realizará el próximo miércoles 10 de diciembre.



Bono denominado en dólares con vencimiento el 30/11/2029 (BONAR 2029N).



Cupón de 6,5% (TNA) con pagos semestrales. Repago de capital 100% al vencimiento.



Moneda de suscripción y pago en dólares. Legislación Argentina.

“En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA (Banco Central)”, señaló el parte oficial del ministerio de Economía.

A cuánto abrirá el dólar el lunes 8 de diciembre

Tras haber finalizado la semana en $1.460, el dólar registró su tercera caída consecutiva gracias a la expectativa de un sostenido ingreso de divisas en el corto plazo, reforzada por el anuncio de colocación de nueva deuda en moneda estadounidense por parte del Gobierno.__IP__

De esta manera, las principales cotizaciones de la divisa estadounidense abrirán de la siguiente manera: