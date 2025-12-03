Cuáles son los autos eléctricos e híbridos que ingresarán al país sin arancel

Se conoció el lista de autos eléctricos e híbridos que ingresarán la país

El Gobierno nacional asignó el cupo de 50.000 autos eléctricos e híbridos que ingresarán al país en 2026 sin aranceles, lo que provocará una caída en los precios.

Lo hizo a través de la Resolución 513/2025 de la Secretaría de Industria que se publicó hoy en el Boletín Oficial.

La convocatoria incluye a vehículos completamente eléctricos (solo funcionan con batería); híbridos (motor a combustión y motor eléctrico); híbrido mild (motor a combustión y motor eléctrico auxiliar), e híbrido enchufable (motor a combustión y motor eléctrico enchufable).

"En total, ingresarán 71 modelos de 32 marcas distintas. De los 50 mil autos asignados, 19.280 serán para terminales y 30.720 corresponden a importadores, quienes absorbieron las unidades no solicitadas por las automotrices", según un comunicado.

El lanzamiento de la convocatoria 2026 obedece a que los solicitantes cuenten con el tiempo necesario para la fabricación y embarque de las unidades asignadas.

Asimismo, se asignarán 9.856 mil unidades remanentes más del cupo 2025 entre los importadores que presentaron solicitudes para este llamado. Estas unidades estarán ingresando al país antes del 31 de enero de 2026.

Listado Marcas Modelos Cupo 2026

• AION UTV

• ARCFOX

• ARCFOX S5

• ARCFOX T1

• ARCFOX T5

• KAOLA S

• BAIC

• BJ30

• EU5

• X55 HYBRID

• X7 HYBRID

• BESTUN

• T77

• T99

• BYD

• DOLPHIN

• DOLPHIN G

• DOLPHIN MINI

• SEAL 5

• SONG PRO

• YUAN PRO

• CHANGAN

• CS55

• EADO

• CHERY

• ARRIZO 8

• TIGGO 2

• TIGGO 4

• TIGGO 5

• TIGGO 7

• TIGGO 8

• DEEPAL

• DEEPAL S05

• DFSK

• E5

• GLORY 500

• DONGFENG

• BOX

• HUGE

• MAGE

• FORTHING

• M4

• S50EVK

• SX5G

• GAC

• EMKOO

• ES

• GS4

• GREAT WALL HAVAL

• H6

• H7

• JOLION

• ORA V7

• JAC

• E30X

• JS6

• JETOUR

• T1

• JMEV

• EVEASY

• KAIYI

• X7

• LYNK&CO

• LYNK&CO 02

• LYNK&CO 06

• LYNK&CO01

• MG

• MG3

• ZS

• SKYWELL

• ET5

• HT-i

• S06

• S07

• SUZUKI

• ACROSS

• SWIFT

• VOLKSWAGEN

• ID3

• XPENG

• D03

• ZHIDOU

• RAINBOW

Teminales

• FIAT- 600 HYBRID

• LEAPMOTOR - B10 REEV DESIGN - C10 REEV DESIGN

• FORD - TERRITORY TREND 1.5L HÍBRIDA AT

• CHEVROLET - CAPTIVA PHEV - SPARK EUV

• CITROËN - C3 HYBRID MAX - C4 HYBRID PLUS

• RENAULT - ARKANA E-TECH HYBRID - ESPRIT ALPINE