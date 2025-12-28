Los hermanos sean unidos... y campeones: los Scalco cerraron el 2025 en familia y festejando

Edgar (izquierda) y Brian (derecha), campeones con La Amornía y Huracán el mismo fin de semana. Fotos: Emmanuel Briane y Archivo-La Nueva.

Entre los dos suman siete títulos en la Liga del Sur y, además, comparten una pasión loca por el fútbol.

Con apenas cruzar unas palabras con ellos se nota el amor que tienen por la pelota, algo que disfrutan en familia y que muchas veces -incluso este año- los llevó a cometer locuras por las que se ligaron más de un reto.

Ganadores desde chicos, su apellido es sinónimo de buen fútbol en nuestra ciudad y la región. Y este año le sumaron una estrella más a su curriculum.

Con sólo 24 horas de diferencia, los hermanos Edgar Alexis y Dan Brian Scalco se consagraron campeones con La Armonía y Huracán, para el disfrute de toda una familia que los acompaña de cerca. En las buenas y, también, en las otras.

"Una neumonía más y cerramos el año", mandó el Pato al grupo que comparte con sus hermanos, mientras salía a entrenar en moto en una tarde fría en Bahía.

Sabiendo que no surtiría efecto, sus hermanos lo retaron.

"Se re calentaron, pero bueno, era el último partido y tenía que estar. Les mandé una fotos en la moto y estaban sacados, es como nosotros sentimos al fútbol", contó Edgar, quien a sus 38 años sumó su tercera estrella en el fútbol local, tras dar la vuelta con El Depo y conseguir el ascenso a la Primera A.

Hijos de Isabel y Edgardo, durante casi una hora de charla, el Pato se reconoce como el más sensible de los seis hermanos. A ellos se suman Mariel, Maximiliano, Brenda y Francis.

Brian, de 36 años, asume ser el más tranquilo de todos, aunque la procesión va por dentro y más aún si se trata de la pelota.

"Si bien transmito tranquilidad, internamente lo sufro. En el Apertura, cuando la pasamos mal, lo padecí. Tuve unos ataques... unas convulsiones. Estuve un mes haciéndome estudios, pero no salió nada. Era todo nervioso. Todo iba por dentro. Internamente por ahí estaba absorbiendo todo lo del fútbol y tuve unas convulsiones feas, la pasé mal", confesó el Brian.

Con su talento, calidad y desequilibrio individual, Brian fue otra vez una de las figuras del Globo, para sumar su segundo título liguista en la institución que ya lo adoptó como ídolo y en la que marca la diferencia desde hace 9 años.

"Después de que me pasó eso -agregó-, o bajaba un cambio o... porque me asusté mal. Estaba justo delante de mi nene (su único hijo, Bautista, de 12 años), con mi mamá y fue muy feo. Me perdí la semifinal con Bella Vista y en el club me dijeron que hasta que no me hiciera los estudios no volvía. Quería disfrutar otra vez de los entrenamientos, de estar en una cancha, tenía que bajar un cambio sí o sí", reconoció Brian.

En familia y con la Copa, Edgar se dio un gran gusto en cancha de La Armonía.

Poniéndole el cuerpo a su pasión por el fútbol hasta el límite, los dos lograron sobreponerse a los malos momentos y terminaron el año festejando. Juntos y en familia y siempre con la pelota como nexo que une todo.

"La familia está revolucionada, es hermoso", reconoció Edgar.

"Es muy lindo que todos te sigan, que todos tus hermanos y la familia esté pendiente de uno cuando juega. Eso te llena el corazón", agregó el Pato, papá de Camila, Lola y Lorenzo.

Los dos, además, son tíos de Dylan, Brisa, Teo, Renata, Olivia, Martina, Stefano, Kiara y Felipe. Mientras esperan la llegada de otro sobrino y un sobrino nieto de la familia.

En definitiva, entre todos vivieron un fin de semana redondo que recordarán para siempre y cerraron el año a puro festejo.

"El sábado estábamos todos en la cancha de Liniers (donde se consagró La Armonía) y el domingo en la de Villa Mitre (donde fue campeón Huracán). Quedan fotos y recuerdos guardados para siempre. Es muy lindo todo", remarcó Brian.

Brian con su hijo Bautista y su pareja Celeste, tras ser campeón otra vez.

*Dale campeón x2

El 27 de enero La Armonía confirmó en sus redes sociales el regreso de Edgar, quien volvía al fútbol liguista luego de un largo periplo por la zona.

Debajo de la foto del Pato con la V azulada, su hermano Brian le dejaba un mensaje: "¡Claro gordo! Lo mejor este año y seguramente iré a verte algún finde".

Así comenzaba el 2025 para los hermanos, que luego terminó con la vuelta olímpica.

Para Edgar, además, fue una prueba de que podía.

"Fue una sed de revancha, cuando perdimos la final con Cabildo en 2013, me fui a jugar a la zona. Volví a la Liga con unas ganas tremendas. Hacía rato no sentía una sensación tan linda como en este ascenso. Compartirlo con mis hijos, mi señora (Gabriela Pérez), gente del club, que es una familia, fue algo hermoso", agradeció el Pato.

"Vine con esa sanción de no saber cómo me iba a ir -reconoció-. La Liga del Sur es muy competitiva, pero estoy contento. Tuve partidos de titular y otros de suplente, aunque siempre tirando para el grupo. No sabía si iba a estar a la altura, pero acá cambia todo, entrenás todos los días. Físicamente cambió todo y eso me ayudó muchísimo", redondeó.

Brian, finalmente, cumplió y fue a acompañarlo más de una vez.

"Me tocó verlo en varios partidos y lo vi muy bien, estuve cuando hizo el primer gol en cancha de Comercial y creo que en la final hubo un cambio grande cuando le tocó entrar a él, se nota el juego que siempre ha tenido y por suerte se terminó consagrando con el club que tanto ama", señaló.

Durante la definición de ambos torneos, a los dos les tocó ser protagonistas en buenos momentos y, también, superar algunas adversidades.

Edgar, por ejemplo, se fue expulsado ni bien ingresó en la final de los playoffs ante Rosario. Y a Brian le atajó un penal Andoni Mendiguibel, en la final de los cruces ante Liniers.

Así como festejaron juntos, también se acompañaron cuando la mano vino cruzada.

"Me calenté. Le dije que estuvo bien expulsado, si bien no lo impactó. Estaba al lado. Después del partido le escribí", reconoció el Sordo en relación a la roja de su hermano.

"A mí me gusta analizar -agregó- y en la cancha le decía a mi señora (Celeste Acosta) y mi cuñada, que lo echó por cómo estaba el partido. Siempre hablamos, nos mensajeamos, si no nos vemos nos escribimos y hablamos de fútbol".

-Pato, él te escribió después de la expulsión, ¿vos le escribiste después del penal errado?

Brian: Me cagó a pedos. Me cagó a pedos.

Edgar: Naaa, le dije que no patee más.

Brian: Me dijo, ¿cómo vas a patear así?

Edgar: Claro, el nene mío de dos años patea más fuerte.

Brian: Cuando pasan esas cosas nos escribimos enseguida y lo aceptamos de la mejor manera, es hermoso.

Edgar: Se lo dije jodiendo, pero le dije que no patee más, por favor. El otro día estábamos en la cancha y pedía por favor que no pateara. Me llamó la atención porque contra Liniers pateó a media altura y despacio.

Brian: Hasta mi señora me cagó a pedos. Cuando no te tenés confianza, por más trayectoria que tengas... Antes del partido con Liniers comimos con los chicos de la pensión en casa y les dije que si había penales no pateaba y quedó la tanda y fui. Me tocó errarlo y cuando llegué a casa me empezó a matar mi señora. Pero son decisiones, Mauro (Brunelli) nombra a 6 o 7 y el que quiere va. En el momento ni me acordé de la charla y fui, pero si no te tenés confianza no sirve. Con Bella Vista fui octavo, porque ya le había tocado a chicos del club y en esos momentos prefiero errar yo y no un chico del club, que tiene pocos partidos en Primera. Tuve que ir.

-¿Por tu experiencia es más fácil superarlo?

-Me fui mal de ese partido (contra Liniers). Me fui llorando yo y se fue llorando mi nene. Él siempre está adentro de la cancha y se fue llorando conmigo. Yo me fui mal, enojado conmigo mismo. Y cuando llegué a casa le dije que no pasaba nada, que era fútbol y había revancha.

Pese a esas piedras en el camino, los dos hermanos terminaron el año celebrando.

"Salir campeón es algo hermoso, es una sensación única", entendió Brian.

"Me ha tocado festejar varias veces gracias a Dios, cada vez que te toca es algo hermoso. Les dije a los chicos que siempre es hermoso jugar finales, más allá del resultado, no hay nada mas lindo. Y si se da la victoria, vivir lo que se vive en el club y con la gente del barrio es algo hermoso", reconoció el Sordo, ya todo un símbolo de Huracán.

Para Edgar, en tanto, esta fue la estrella más significativa desde lo personal.

"Es el más importante de toda mi carrera, porque soy hincha de La Armonía, porque me hicieron sentir que es una familia. Este año lo viví de otra forma, con 38 años nunca sentí tanto jugar al fútbol. Este fue el más importante de todos", insistió.

*Cortados por la misma tijera, o casi...

-¿Quién es el mejor de los dos?

Brian: Él, el más grande, obvio. Es el que más tiempo jugó en Primera.

Edgar: A mí vienen y me cargan y me dicen que el mejor es el Brian y yo estoy orgulloso de eso, obviamente. Pero hay dos cosas que algunos no entienden, que somos dos puestos distintos. Si a Brian lo ponés de volante no toca una pelota y a mí Fito me ha puesto de delantero y le dije que me saque porque me perdía, no estoy acostumbrado a jugar de espalda. Yo siempre digo que son cosas distintas, pero no me molesta que digan que Brian es mejor que yo.

-¿Y los otros hermanos? Viste que siempre se dice que el que no llegó es mejor...

Brian: Nah, los otros dos no. Uno es arquero y el otro es medio renegado, volante, pero no, no.

-¿Qué les gustaría tener del otro?

Brian: El manejo de pelota y la pegada, es impresionante. Es un volante de creación, con una pegada espectacular. Me encantaría tener esa pegada, fijate la cantidad de penales que erré este año, él no los erra ni en pedo. Jugó mucho tiempo en B Nacional en Olimpo y lo recuerdo porque estaba en el plantel, la rompía toda.

Edgar: La velocidad y la habilidad que tiene para sacarse uno de encima. Es tremendo. En la final hablaba con los hinchas de Huracán y les decía, donde el Brian haga una es gol, pero no se la dan. A los 5 minutos se la dieron, metió el centro atrás y fue gol. Fue la única. Cuando el desequilibra, es gol. Eso es algo que a uno le gustaría tener. Después del partido contra Liniers se lo dije: Brian jugaste todas las pelotas de primera y no acertaste una, ¿por qué no encarás? Rebotó todas mal. Pero tiran un córner, le queda el rebote y es gol. Eso es lindo de ver y para él debe ser hermoso sentir que una te va a quedar siempre.

-¿Siempre el fútbol fue algo central en la familia, no?

Edgar: Toda la vida. Toda la vida.

Brian: Mi viejo que está afuera nos sigue constantemente, mi hermana también, los fines de semana nos piden links para ver los partidos. Están siempre.

-¿Se pidieron consejos entre ustedes a lo largo de la carrera?

Edgar: A mí son más de cagarme a pedos. Yo sufrí 7 veces neumonía, entonces me hacen parar la pelota. Cuando yo arranco a entrenar me dedico totalmente a eso y me termina generando mala sangre. Yo me comprometo al 100 y eso me juega una mala pasada. Estoy haciendome estudios y ellos me dicen que deje, pero yo soy re cabeza dura.

Brian: Siempre uno charla con la familia. Mi nene me vuelve loco, me dice que algún día vaya a Libertad, porque es hincha. Pero la verdad es que siempre te aconsejan, aunque hace años encontré un lugar en donde estoy tranquilo y mi familia también, entonces es difícil que uno se mueva.

Hermanos y rivales, en Villa Mitre y Liniers.

-¿Son hermanos, obviamente, pero también son amigos?

Brian: Sí, sí, somos una familia numerosa, pero cuando tenemos tiempo nos juntamos. Charlamos muchos, siempre nos preguntamos si el otro precisa algo. A veces se complica por los horarios, pero siempre estamos para el otro, para los sobrinos, siempre.

Edgar: Somos compinches, no soy de cagarlos a pedo. Igual me cuesta un montón, soy el más sensible de los seis. Soy re maricón y estos se cagan de risa.

Brian: Hay de todo, el más sensible, el más renegado, el más chico es el más mamero.

-¿Él es el más sensible, y vos Brian, el más qué...?

-Yo soy el más tranquilo de todos. No me enojo con nada, soy muy tranquilo en todo.

-¿Los vivís así?

-Te soy sincero, cada vez que juego un partido lo vivo con mucho nerviosísimo. Hasta que entro en la cancha, ahí me olvido de todo y me concentro solo en eso. Pero en el momento antes del partido, hasta en la charla técnica, lo vivo muy nervioso. Si bien transmito tranquilidad, internamente lo vivo mal. En el Apertura cuando la pasamos mal, lo sufrí mucho. Tuve unos ataques... unas convulsiones. Estuve un mes haciéndome estudios, pero no salió nada. Era todo nervioso. Todo iba por dentro. Internamente por ahí estaba absorbiendo todo lo del fútbol y tuve unas convulsiones feas, que la pasé mal.

-¿Cómo hiciste el clic?

-Después de que me pasó eso, o bajás un cambio... porque me asusté mal. Estaba justo delante de mi nene, con mi mamá, me asusté feo. Fue muy feo. Me pierdo la semifinal con Bella Vista y en el club me dijeron que hasta que no me hiciera los estudios no volvía. Quería disfrutar otra vez de los entrenamientos, de estar en una cancha, tenía que bajar un cambio sí o sí.

-¿Ahí qué decían ellos?

-Enseguida me empezaron a llamar.

-¿Se preocuparon, Pato?

-Uno como hermano se enoja, porque tenes que parar un poco. Por ahí nosotros tomamos el fútbol de una manera que estas cosas que te pasan de salud es por cómo lo vivimos. Yo este año tuve dos veces neumonía, la primera estuve encerrado 21 días, me perdí tres partidos. Después la semana que me echan con Rosario tuve neumonía, entrené con neumonía, no presenté el certificado en ningún lado, nadie sabia. Pero ellos saben cómo estaban porque sí sabían. Pero yo sentía que tenía que estar sí o sí. Fijate a donde llegamos. Lo de la roja también te hace como un clic de que me tendría que haber quedado en mi casa. Hay que escuchar más a veces y estar tranquilo, pero uno como jugador quiere estar y haces cualquier cosa.

-¿Vivirlo así es lo que los hace seguir siendo tan competitivos también y hacer esas locuras?

Edgar: Eso es lo que nos cagan a pedos a nosotros, nuestras señoras, nuestros hermanos... El otro día venía en la moto y se largó a llover en dos segundos, tenía que irme del 5 de Abril al predio de La Armonía. Les mandé una foto al grupo y les puse: "Una neumonía más y cerramos el años". Estos se re calentaban, pero bueno era el último partido y tenía que estar. Le mandé una fotos a estos en la moto y estaban sacados, es como nosotros sentimos al fútbol. Me cagan a pedos ellos y también tuve una charla con Fito (Cuello) que además de técnico es mi amigo, y también con Natalia, su esposa, que me habló un montón. A veces tenés que escuchar más y parar.

Brian: Cuando me pasó esto de las convulsiones, no veía la hora de volver a entrenar, hasta que me dejaron volver a las semanas. Tenía que entrenar tranquilo, no podía ir a chocar con nadie. Uno lo vive así, nos cagamos a pedos pero es entendible, queres estar siempre adentro de la cancha. Vivir el día a día de entrenamiento es lo más lindo que hay.

-¿Haber pasado todo eso hizo que disfrutaran más el título?

Brian: Sí, en lo personal sí. También por lo que le había pasado a Bahía Blanca y, sobre todo, en el Bulevar. Yo hace muchos años que estoy y en el Bulevar y El Saladero hay mucha gente humilde, que lo único que quiere es ver a Huracán festejar. Por eso y con el problema que tuve y cómo fue el Apertura, lo disfruté muchísimo.

Edgar: Los 21 días que estuve encerrado no se me pasaban más, ver los partidos por streaming... extrañaba mucho el día a día. Yo soy el primer en llegar y el último en irse en los entrenamientos.

Brian: Yo soy igual, la discusiones que tengo con mi señora...

-No es que los quiera retirar, ¿pero también hacen eso porque entienden que falta menos para que se termine?

Brian: Para mí es eso. Yo lo tomo así.

Edgar: Sí, es eso. Ya no se ve como antes, por ahí tenemos la escuela de cuando empezamos en Olimpo. Yo ahora llegaba una hora antes y el utilero me preguntaba a qué iba. Llegaba antes para tomar mate, escuchar música, disfruté todo el año así. Yo el ascenso este lo viví con mis hijos, muy emocionado. Cuando ascendimos lloré demasiado porque 21 días encerrado fue mucho, encima con la incertidumbre de no saber qué tenía. En los estudios salió algo en el pulmón pero no sabíamos qué podía ser. Me sentía bien, pero tenía que estar encerrado. Era todo incertidumbre, llorar dentro de tu casa, no poder entrenar. Estaba como loco. Esas cosas, cuando llega fin de año, las recordás.

-¿Se te cruzó todo eso cuando Fito te llamó para entrar en la final?

-Marcos Galeano (el Profe) me dijo que parecía otro tipo, que tenía terribles ganas de jugar. Sé que me faltaba darle un poco más al club y era el último momento, no nos podíamos fallar entre nosotros. Se dio todo redondo.

-Sabías que estabas arriesgando tu salud seriamente con lo de le neumonía...

-Sí, pero uno de mis hermanos dijo: "Digan lo que le digan, va a jugar igual". Obviamente que sabía que arriesgaba mi salud. Era imposible que hiciera caso, iba a estar. Porque amo el fútbol de una forma increíble, jugamos desde los cinco años, no sé cómo explicarte, yo amo al fútbol. Lo hice por mí, por mi familia, porque sabía que me debía algo de ese 2013, por La Armonía, porque soy hincha, por Fito. Por un montón de cosas. Salió redondo.

*La última vez juntos, ¿y la próxima?

El Pato sale del fondo en cancha de Agropecuario, el día que jugaron juntos por última vez.

El 7 de abril de 2013 Edgar y Brian compartieron cancha por última vez, cuando ambos defendían la camiseta de Villa Mitre.

Los dos fueron titulares en la derrota del tricolor ante Agropecuario, por 1 a 0, en Carlos Casares.

"Jugar con tu hermano es hermoso. En Olimpo fueron 6 o 7 años y te conocés de memoria. Estuvimos un año sin jugar juntos y apenas llegué a Villa Mitre ni lo miraba, ya lo entendía", recordó el Pato.

"El otro día en la cancha me preguntaban si me iba a jugar con él", contó Edgar.

-¿Y, vas a jugar con él?

-Ojalá, me encantaría, como hermanos vestir la misma camiseta y compartir cancha es lo más hermoso que hay.

-Y si no te lo llevás al Depo...

Edgar: Nah, no se va de Huracán ni en pedo.

Brian: Me encantaría, ojo eh. Es una cuenta pendiente que tengo, pero es difícil.

Los hermanos (con Brian como capitán) se abrazan con Gastón Fidalgo.

-Bueno y si no después del retiro...

Edgar: Dios quiera... vamos a ver que se puede hacer. En algún lado vamos a volver a compartir cancha, si no es en la Liga del Sur nos veremos en Mazzuchelli en la Liga Comercial.

-El DT es su hermano, ahí juegan seguro...

Brian: Dice que tenemos que irnos a ganar el puesto...

Edgar: Es una de las cosas pendientes que tenemos, lo hablamos siempre, pero no es tan fácil. Que sea lo que Dios quiera...

*Las fichas personales

El perfil del "Pato"

- Nombre: Edgar Alexis Scalco.

- Nacimiento: 27 de Marzo de 1987, en Bahía Blanca.

- Grupo familiar: hijo de Edgardo Rodolfo e Isabel María Regazzoni, papá de Camilo, Lola y Lorenzo y hermano de Mariel, Brian, Maximiliano, Brenda y Francis. Está en pareja hace 18 años con Gabriela Pérez.

- Debut: El 20 de abril de 2003, ante Comercial (2-2).

- Sus números en los equipos de la Liga del Sur:

Olimpo: 197 partidos jugados, 34 goles, 3 expulsiones, 5 penales ejecutados y 4 convertidos.

La Armonía: 53 partidos jugados, 9 goles, 5 expulsiones, 5 penales ejecutados y 3 convertidos.

Villa Mitre: 47 partidos jugados, 9 goles, 3 expulsiones, 2 penales ejecutados y 2 convertidos.

Huracán: 28 partidos jugados, 6 goles, sin expulsiones ni penales.

Edgar estira jutno a Adrián Echeverría (de espalda) y Joaquín Correa, en Liniers.

Liniers: 12 partidos jugados y una expulsión.

Totales: 337 jugados, 58 goles, 12 expulsiones, 12 penales ejecutados y 9 convertidos.

Títulos en la Liga: Olimpo 2005 y 2009 y La Armonía Primera B 2025.

El perfil del "Sordo"

- Nombre: Dan Brian Scalco.

- Nacimiento: 18 de mayo de 1989, en Bahía Blanca.

- Grupo familiar: hijo de Edgardo Rodolfo e Isabel María Regazzoni, papá de Bautisa y hermano de Edgar, Mariel, Maximiliano, Brenda y Francis. Está en pareja hace 19 años con Celeste Acosta.

- Debut: el 1 de julio de 2007, jugando para Olimpo, en el empate 1-1 ante Villa Mitre. Su hermano Edgar, anotó el gol aurinegro.

- Sus números en los equipos de la Liga del Sur:

Huracán: 260 partidos jugados, 102 goles, 3 expulsiones, 2 penales ejecutados y 1 convertido.

Olimpo: 105 partidos jugados, 35 goles, una expulsión, un penal ejecutado y errado.

¡Dale campeón! Brian es llevado en andas por Bilbao, mientras celebra en el Carminatti.

Sansinena: 70 partidos jugados y 23 goles.

Villa Mitre: 69 partidos jugados y 12 goles.

Comercial: 40 partidos jugados, 25 goles, 5 penales ejecutados y todos convertidos.

Rosario Puerto Belgrano: 16 partidos jugados y 10 goles.

¡Qué año! Brian saluda a Agustín Trotta en uno de sus goles con la camiseta de Rosario.

Totales: 560 partidos jugados, 207 goles, 4 expulsiones, 8 penales ejecutados y 6 convertidos.

Títulos en la Liga: Olimpo 2009, Rosario Puerto Belgrano Clausura 2018, Huracán Apertura 2023 y Primera A 2025.

*El único juntos

El título conseguido por Olimpo en 2009, fue la única vuelta olímpica que compartieron los hermanos Scalco en la Liga.

Esa, además, fue la última consagración del aurinegro a nivel local.

¡Qué equipo! El único título que Brian y Edgar compartieorn en la Liga, en 2009 cuando Olimpo fue campeón local tras 14 años.

Acá están, estos son... Los pibes de Olimpo posaron en la sede aurinegra a modo de celebración. Arriba, desde la izquierda, Marcos González (ayudante de campo), Luis Pacheco (utilero), Julio Furch, Jonathan González, Maximiliano Brunelli, Ezequiel Viola, Facundo Laumann, Franco Antognoli, Diego Flamenco, Emanuel Bilbao, Lucas Vassallo, Horacio Kaddour (DT) y Norman Calvo (PF). Hincados, Rodrigo Bonavento, Julio Abaca, Brian Scalco, Marcos Litre, Gastón Fidalgo y Fernando Valderrama. Abajo, Gastón Ceccani, Leandro Melchior, Javier Menéndez, Juan Mauri, Edgar Scalco, Leandro Filippini y Javier Settembrino.

Al escribir la palabra "Scalco" en el archivo de fotos y documentos con el que cuenta La Nueva., las imágenes y los recuerdos aparecen por todos lados.

Algunos de ellos pocos conocidos y muy pintorescos, como la foto adjunta abajo, cuando Brian y Edgar posaron en la redacción de este medio para la nota que contaba que habían sido comprados por River Plate.

"Los hermanos Scalco se hicieron "millonarios"" fue el título del artículo que se publicó el 28 de enero de 2001.

"Los infantiles de Olimpo fueron comprados por River Plate. La entidad aurinegra recibirá 13 mil pesos por los dos pases, los cuales serán destinados al fútbol menor e infantil", agrega la nota del aquel entonces.

El recorrido por el archivo sigue con otras fotos de producción, en la que los hermanos lucían un look de pelo largo. Eran otras épocas.

O como aquella del Pato haciendo jueguitos en la peatonal Drago con Ignacio Salas en 2009.

El Parque o una bici también sirvieron para que el mayor de los hermanos cumpla ante el requerimiento de los fotógrafos.

Lo cierto que siempre ambos se prestaron con la mejor onda para la cámara, incluso con looks y propuestas fuera de lo común.

Pretemporadas en la playa, gambetas en estadios icónicos, festejos de gol... todo puede verse en un rápido pasar por el archivo de La Nueva. y bucear un poco en la carrera de los Scalco.

En la arena de Monte, Edgar se cruza con Armando Mondelo mientras los observan los arqueros: Viola y Arias.

Una mañana fría de invierno, dgar a puro ejercicios, mientras lo segundea Gabriel Arias.

Brian y su característico enganche, esta vez ante All Boys y con la de Olimpo.

Brian festeja con Julio Furch en el Carminatti.