Roa: “Es un título que significa mucho porque veníamos de quedarnos con la espina”

¿Cuántos “Bebi” Roa hay en la cancha? Esa fue la pregunta que se hicieron muchos que presenciaron la gran final de la Asociación de Villarino de Fútbol. Es que Hugo Roa la rompió y marcó los dos goles con el que Social Ascasubi superó a Juventud Agraria de Algarrobo 2 a 0.

El polifuncional volante que hoy está cumpliendo 35 años no paró nunca. Le cometieron el penal que canjeó por gol en el primer tiempo y luego cerró el partido en la última jugada cuando se jugaban 97 minutos. Un animal.

El mediocampista de Mayor Buratovich se refirió al logro conseguido por el albiceleste.

“Es un título que significa mucho porque nos habíamos quedamos con la espina. El año pasado perdimos por penales y este año nos tomamos revancha”, dijo Hugo, muy emocionado.

“Este equipo juega bien. Lo demostramos en el Prefederal también. En esta final no pudimos demostrar tanto nuestro fútbol; además la cancha no estaba del todo buena, pero son finales y se ganan por detalles. Lo bueno fue que los dos buscamos ganar; Agrario es un equipo que siempre propone y a nosotros nos gusta jugar. Siempre salen buenos partidos”, amplió “Bebi”.

--Venían de un desgaste importante, pero salieron bien parados.

--Tuvimos una serie durísima contra 12 de Octubre y llegamos a Algarrobo con la idea de llevarnos la Copa. Por suerte se nos abrió el partido con un penal que pude convertir y, cuando ya jugábamos con dos jugadores menos, Emerson (por Abbate) me la dio y lo aseguramos.

--¿Cómo hiciste para meterte con pelota y todo en el minuto 97?

--Llegué con el corazón, sinceramente. Vi que ellos se quedaron y llegué con lo que pude. Sentía que podía pasar algo, pero todo el mérito fue de Emerson, quien la aguantó, me la dio y la pude empujar.

--Tuviste un lindo duelo con tu hermano Elías.

--Me tocó salir campeón a mí y al subcampeón, pero el fútbol es así; uno tenía que ganar. Ojalá que algún día podamos volver a jugar juntos y festejar.

--Te llevaste un regalito.

--Me dejó una buena patadita, ja, ja. Pero es normal que tengamos roces. Todo queda en familia, ja, ja.

--¿Fue penal?

--Para mí sí porque me llevó puesto (por Martín Poncetta) con el hombro. Ellos decían que no fue, pero es entendible porque cada uno defiende lo suyo.

--Fueron de menos a más en el partido. ¿Coincidís?

--Sí. En el primer tiempo tuvieron un par de chances claras, pero en el segundo tiempo prácticamente no nos llegaron. No sufrimos; nos tiraron muchos pelotazos, aguantamos bien, incluso con dos menos, y nos llevamos la Copa.

La palabra del DT

Elías Bustos, el orientador de los albicelestes, reflejó sus sensaciones.

“Creo que el logro tuvo que ver con la continuidad del trabajo del año pasado, de sumar un profe como Ignacio (Rodríguez Blanco), que trabaja de manera muy profesional, y de que --a pesar de haber salido segundos—no nos caímos y seguimos insistiendo con la idea de juego”, sostuvo el orientador del campeón.

“Los chicos entendieron que el laburo de la semana, esa costumbre de entrenar, fue lo que nos llevó hasta acá. Fuimos muy regulares en ambos torneos, con una localía muy fuerte, además de la suma de refuerzos de jerarquía y con ganas de seguir ganando cosas importantes. También tuvimos un fuerte apoyo de la Subcomisión de fútbol para poder trabajar tranquilos”, amplió.

El plantel campeón

--Arqueros: Agustín Gómez, Leo Haag y Juan García.

--Defensores: Lorenzo Santecchia, Ignacio Rodríguez Blanco, Emmanuel Barrientos, Cristian Strack, Matías Mujica, Gabriel Peláez, Francisco Neubauer y Rodrigo Lhande.

--Volantes: Hugo Roa, Rodrigo Burgardt, Ignacio Lebed, Jorge Tapia y Diego Carrasco.

--Delanteros: Emerson Abbate, Carlos González, Facundo Aranda, Maximiliano Arenas y Ezequiel Ruiz.

La síntesis de la final

AGRARIO 0

Ponce de León

G. López

Poncetta

E. Roa

Genovesi

Humann

Florentín

Lezcano

B. Pino

D’Anna

Castro

DT: U. Tomasetti

ASCASUBI 2

Gómez

Barrientos

Santecchia

Strack

Mujica

Burgardt

Lebed

H. Roa

D. Carrasco

C. González

Abbate

DT: E. Bustos

PT. Gol de H. Roa (SA), de penal, a los 32m.

ST. Gol de H. Roa (SA), a los 52m. Fueron expulsados Santecchia (SA), a los 24m. y Burgardt (SA), a los 45m.

CAMBIOS. 60m. Lasarte y Bouven por Genovesi y Castro; 65m. Leal por Humann y 75m. Manzotti y Donnadieu por Pino y Florentín, en Agrario; 70m. G. Peláez por Carrasco y 88m. Neubauer por C. González, en Ascasubi.

ARBITRO. Franco Yatzky.

CANCHA. Juventud Agraria.