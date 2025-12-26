Las reservas subieron en casi USD 600 millones y son récord en la era Milei

Las reservas de divisas del Banco Central dieron un salto fuerte de US$ 596 millones y cerraron en un nuevo récord en la gestión Milei de US$ 43.610 millones.

La evolución de las reservas es seguida de cerca por los especialistas porque es la variable clave que mira el FMI para determinar si se cumplirá la meta del último desembolso.

Las reservas brutas internacionales treparon u$s596 millones este viernes y alcanzaron los u$s43.610 millones, récord desde el 6 de enero de 2023.

Fuentes oficiales explicaron que la suba de la jornada respondió al ingreso de divisas por parte de organismos internacionales y a la suba de cotizaciones.

De este modo, en la semana corta de Navidad las arcas de la autoridad monetaria escalaron u$s1.197 millones. En términos netos, se situaron en los u$s2.388 millones, según la estimación del economista Federico Machado.

Bajo la forma de medición del Fondo Monetario Internacional (FMI), que no contempla los desembolsos del organismo, las reservas netas se ubicaban en u$s15.755 millones negativos.

Dado que la meta a diciembre es de unos u$s3.300 millones negativos, el Gobierno debería pedir un "waiver" por el desvío de unos u$s12.000 millones. (Fuente: Ámbito Financiero).