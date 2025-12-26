Presupuesto 2026: La Libertad Avanza impone votación por capítulos y desató protesta del peronismo

La Libertad Avanza impuso su criterio junto a sus aliados para la votación del Presupuesto en el Senado, donde se estableció que se tratará en la discusión en particular por capítulo y no por artículo, para evitar abrir el debate sobre el financiamiento docente y temas universitarios.

La decisión de cómo se votará el Presupuesto figura en el acta de Labor Parlamentaria que fue aprobada por 39 a 33 votos, ya que tres radicales y dos santacruceños rechazaron ese criterio porque se oponen al artículo 30 referido a los pisos de financiamiento de la educación.

Si bien el oficialismo impuso su postura, el peronismo rechazó este criterio ya que sostuvo que es inválido porque no obtuvieron los dos tercios de los votos.

La jefa de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió votar las dos actas de Labor Parlamentaria: la del 16 de diciembre sobre la composición de las comisiones y la realizada hoy donde se estableció la votación por capítulos.

Para el oficialismo era clave votar por capítulo para no abrir una discusión sobre el artículo 30 que deroga el artículo que establece un piso del 6% del PBI para el financiamiento de la educación, de un aumento gradual para la Ciencia y Técnica. (NA)

NOTICIA EN DESARROLLO