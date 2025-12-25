Javier Milei se esperanza con la creación de un bloque de derecha en la región

El presidente Javier Milei celebra el avance de la derecha en la región y se esperanza con un encuentro de los líderes conservadores para abroquelar las ideas y contrapesar al populismo en el continente.

El mandatario tiene intenciones de convocar a los mandatarios José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y podría incluir a Nayib Bukele (El Salvador) para una cumbre de derecha.

En Casa Rosada hay quienes señalan que el libertario se perfila como “líder natural” de la potencial alianza que espera terminar de forjar para contrapesar la influencia del populismo que encarnan los gobiernos de Luiz Inacío Lula da Silva, en Brasil, Nicolás Maduro en Venezuela y Gustavo Petro en Colombia.

Durante la cumbre del Mercosur, el mandatario deslizó algunas de sus intenciones al hablar de “la nueva Sudamérica” respecto al desembarco del conservadurismo en el continente. “Está en este bloque decidir si va a moverse con este viento de cola o aferrarse al mástil del pasado para luchar contra el cambio que nuestros países necesitan y exigen”, sentenció.

Con varios de sus pares con sintonía ideológica, y alineamiento con el republicano Donald Trump en Estados Unidos, ya se reunió en privado o los visitó en sus respectivos países. Sin embargo, una importante fuente reveló que Javier Milei tiene intenciones de concretar durante el 2026 una encuentro conjunto para funcionar como bloque y potenciar la batalla cultural en defensa de la vida, la propiedad privada y la libertad.

Se trata de una idea incipiente que no tiene fecha concreta, pero el objetivo madura en varios de los despachos que lo rodean, lo que podría finalmente suceder en los próximos meses. (NA)