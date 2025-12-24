El mensaje de Milei por las elecciones de Honduras: “El pueblo eligió terminar con la decadencia”

El presidente Javier Milei se expresó este miércoles por los resultados de las elecciones de Honduras y señaló que “el pueblo eligió terminar con años de autoritarismo y decadencia”.

Milei sostuvo que “la victoria de Tito Asfura es una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras”.

“El pueblo hondureño se expresó con valentía en las urnas y eligió terminar con años de autoritarismo y decadencia. Desde la Argentina, celebramos el triunfo de la libertad y reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la voluntad popular y el respeto irrestricto a las instituciones en la región”, expresó el mandatario.

El Consejo Nacional Electoral proclamó al conservador Asfura, respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump, como ganador de las elecciones del 30 de noviembre, y consignó que derrotó con el 40,27% de los votos a Salvador Nasralla.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno consideró que la victoria de Asfura “marca el fin de un ciclo de autoritarismo y decadencia y confirma la decisión del pueblo hondureño de abrazar las ideas de la libertad”.

“Hoy América Latina suma un nuevo aliado en la defensa del orden republicano y la democracia. La Argentina augura el mayor de los éxitos al nuevo gobierno y expresa su firme voluntad de profundizar la relación bilateral y la cooperación entre ambos países”, celebró Quirno. (con información de NA)