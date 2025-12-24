El gobierno de Kicillof acusa a Milei de defender el trabajo infantil

La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) expresó su enérgico repudio frente a los hechos ocurridos durante la reunión de gabinete nacional realizada el lunes en la Quinta Presidencial de Olivos, donde el presidente Javier Milei obsequió a los ministros el libro Defendiendo lo indefendible, del economista estadounidense Walter Block.

Según señaló el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo bonaerense, en el capítulo 8 de la obra —titulado "El que contrata niños"— se desarrolla una postura que "justifica, avala y promueve el trabajo infantil", llegando incluso a definir al empleador de niños como un "benefactor de la sociedad".

Para la COPRETI, estas expresiones resultan "inadmisibles y contrarias a los valores democráticos, sociales y jurídicos que rigen en nuestro país". En ese sentido, el comunicado advierte que la difusión de este tipo de contenidos desde el más alto nivel del Poder Ejecutivo nacional implica un retroceso en debates que "han sido históricamente saldados en la Argentina".

"El trabajo infantil no es una opinión ni una discusión teórica: es una vulneración de derechos y un delito", subraya el texto, tanto en el marco de la legislación nacional y provincial como de los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

El pronunciamiento remarca que estas posturas colisionan de manera directa con la Convención sobre los Derechos del Niño y con los Convenios N° 138 y N° 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ambos ratificados por la Argentina, que establecen estándares mínimos para la protección integral de niños y adolescentes frente a situaciones de explotación laboral.

Desde la Provincia sostienen además que el episodio no constituye un hecho aislado. En el comunicado se recuerda que en abril de 2024 el diputado nacional Alberto Benegas Lynch afirmó públicamente que "libertad es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo". Para la COPRETI, este tipo de declaraciones forman parte de "una estrategia sistemática" que, bajo la idea de una "batalla cultural", busca relativizar derechos fundamentales y el rol del Estado.

"El contenido del libro y cualquier intento de legitimar el trabajo infantil merecen un repudio categórico", afirmaron desde el organismo, al tiempo que ratificaron el compromiso de garantizar a niños y adolescentes "una vida libre de trabajo infantil, con acceso pleno a la educación, la salud, el juego, el descanso y el uso del tiempo libre".

En ese marco, la COPRETI aseguró que continuará profundizando políticas públicas y acciones territoriales orientadas a la prevención y erradicación del trabajo infantil, especialmente en un contexto que —según advirtieron— "agrava la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad".

El comunicado concluye retomando una definición del gobernador Axel Kicillof durante la 53ª Asamblea Plenaria del organismo: "La erradicación del trabajo infantil es una prioridad del Gobierno provincial". Y reafirma: "El lugar de los pibes y las pibas es la escuela".

El documento lleva la firma de Walter Correa, presidente de la COPRETI y ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y de Nicolás Viñes, secretario ejecutivo del organismo.