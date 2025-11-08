Detenido por no poder confirmar la procedencia de un inodoro

Una persona de sexo masculino fue aprehendida esta tarde por el Comando de Patrulla a la altura de la calle 1º de Mayo 30 de nuestra ciudad.

Tomás Enrique Fernández, de 33 años, fue abordado por personal policial en el momento en que llevaba un inodoro del cual no pudo precisar su procedencia.

Según la información proporcionada por la fuerza policial, en ese momento se acercó un vecino para comunicar a los uniformados que dicha pieza de baño era de su propiedad y que para sustraerlo le rompieron el vidrio de una ventana.

La información Interviene la UFIJ 15 y el Juzgado de Garantías Nº3.