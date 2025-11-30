Congreso de LLA en Mar del Plata: Karina Milei busca trazar los objetivos de 2026

Este domingo, La Libertad Avanza realizó el Seminario de Políticas Legislativas de Buenos Aires. El congreso, que se realizó en Mar del Plata, tuvo como fin trazar los objetivos legislativos para el 2026. El evento fue convocado por Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia y presidenta del partido. El diputado electo Sebastián Pareja fue el coordinador del acto, donde también participaron legisladores nacionales, provinciales, concejales y consejeros escolares.

“La intención de este encuentro fue poder reunir a todos los representantes que son parte del proceso legislativo de La Libertad Avanza en la Provincia para definir los rumbos de las agendas y poder apoyar el proyecto nacional de Javier Milei”, indicaron desde el espacio.

Es por eso que los presentes en el encuentro buscaron unificar los criterios políticos hacia adelante, para que la agenda libertaria prioritaria sea igual en el Congreso Nacional, en la Legislatura bonaerense y en los Concejos Deliberantes. Asimismo, los organizadores indicaron que fueron casi siete horas de un espacio de formación y debates sobre los ejes legislativos que buscan debatir en 2026.

En PBA, los principales temas en agenda son las discusiones presupuestarias, la organización política, de acuerdos, y el uso de la Boleta Única Papel, que todavía no se utilizó en Buenos Aires.

En ese sentido, se realizó un bloque de Técnica Legislativa, que fue moderado por el presidente del bloque de senadores de la Provincia, Charlie Curestis. Mientras que el bloque de Educación y Gestión de Consejos Escolares contó con la moderación de la diputada nacional electa Miriam Niveyro.

Existió también un panel sobre la Regionalización y Organización Administrativa y Territorial, a cargo del senador provincial electo Diego Valenzuela. También hubo uno sobre la Reforma Electoral y la modernización del Sistema de Votación y otras mesas de discusión como Comunicación Parlamentaria y Organización Política, Presupuesto Público y Construcción de Acuerdos.

Las disertaciones del congreso libertario estuvieron a cargo de Sebastián Pareja, presidente del partido en la Provincia; Martín Menem, vicepresidente de LLA; y Karina Milei, que dirige el espacio a nivel nacional.

Qué dijo Karina Milei en el congreso libertario en Mar del Plata

La presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, le pidió a los dirigentes presentes en el evento que sigan “trabajando con fuerza para lograr las reformas que la Argentina necesita”.

Además, le agradeció “a todos los que hicieron que La Libertad Avanza crezca y llegue a cada rincón de la provincia y del país”. También destacó el trabajo territorial realizado durante los últimos meses.

En otro momento de su discurso, recordó el vínculo del espacio con Mar del Plata: contó que junto al presidente Javier Milei eligieron la ciudad para realizar el sorteo del primer sueldo del mandatario porque su mamá es de Mar del Plata. “De repente se llenó y fue muy emocionante”, dijo.

A partir de ese momento, según contó la propia Karina, los hermanos Milei entendieron que el proyecto que impulsaban tenía apoyo. “Le dije a Javier: ‘Preparate porque mañana arrancamos con la campaña para que seas Presidente’”. (con información de TN)