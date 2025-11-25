Bahía Blanca | Martes, 25 de noviembre

Economía y finanzas.

El INDEC difundirá hoy el nivel de actividad económica de septiembre

El dato cerrará el tercer trimestre con un avance más moderado de la actividad, tras dos meses consecutivos de menor ritmo y proyecciones de crecimiento recortadas hacia fin de año.

Se conocerán hoy los datos del nivel de actividad económica

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, dato que cierra el tercer trimestre del año.

El EMAE funciona como anticipo de la evolución del PIB, que se publica de manera trimestral. En los primeros dos trimestres, el PIB avanzó 5,8 % y 6,3 % respectivamente, aunque para el tercero se proyecta un crecimiento más moderado.

La actividad ya venía mostrando señales de desaceleración en julio y agosto, algo que en su momento se interpretó como un posible factor detrás del flojo desempeño de La Libertad Avanza (LLA) en la elección bonaerense de septiembre. Esa lectura, sin embargo, quedó relativizada tras el triunfo del oficialismo en las elecciones nacionales de octubre.

En julio, el EMAE había subido 3,1 % interanual, muy por debajo del 6,2 % registrado en junio. En agosto, la tendencia se mantuvo con un aumento más tenue, de 2,4 %, según el INDEC.

El freno responde en parte a una base de comparación más exigente —la economía había empezado a repuntar en el segundo semestre de 2024—, pero también evidencia las dificultades para consolidar una recuperación sostenida.

Con estos números, en los primeros ocho meses del año la actividad acumuló un alza de 5,2 %, que, según analistas, se irá atenuando hacia diciembre. En paralelo, la proyección de crecimiento para 2025, que a comienzos de año superaba el 5 %, se ajustó en las últimas semanas al 4 %. (NA)

