Con duras críticas al Gobierno, CFK volvió a hablar: “Mi proscripción es disciplinadora”

Cristina Kirchner reapareció públicamente domingo a través de un audio que envió al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, que este año se realiza en Corrientes. “Mi proscripción es disciplinadora”, expresó.

Es la primera vez que la expresidenta participa del evento estando presa y lo hizo con un mensaje cargado de definiciones políticas, denuncias de persecución y referencias a la situación económica de la Argentina.

La actividad reunió a organizaciones sociales, sindicales y agrupaciones feministas que reclamaron por su libertad. Desde su departamento de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, la exmandataria agradeció la convocatoria y sostuvo que su detención “no es un hecho aislado”, sino un símbolo de la época.

“Sé que las compañeras militan por nuestra libertad, y no digo mi libertad, porque no soy la única privada de su libertad en la Argentina actual”, arrancó Cristina en el audio de seis minutos. Y agregó: “La libertad no es caminar por la calle, es poder decidir la vida que cada uno tiene derecho a construir con su trabajo en un país libre de verdad”.

En su mensaje, Cristina Kirchner vinculó su situación judicial con la actualidad económica: “Hoy hay millones de argentinos endeudados, hipotecados, privados de la libertad de decidir. En un país que tampoco puede decidir nada a favor de su pueblo”.

“Cada vez tenemos menos tiempo para la familia, menos chances de tener una casa, un auto o unas vacaciones. Esa es la vida que hoy llevan la mayoría de los argentinos”, lamentó. También habló de los comercios y fábricas que cierran “todos los días” y de la tristeza que ve en la calle: “Me cuentan que la gente está muy desesperanzada. Hay una tristeza infinita”.

La expresidenta aseguró que su prisión domiciliaria y su proscripción representan “la metáfora perfecta y disciplinadora” de un país al que “le están liquidando sus posibilidades de desarrollo y crecimiento económico”.

Sin nombrarlo, volvió a marcar diferencias con el Gobierno y se amparó en una cita a El Eternauta, de Héctor Oesterheld, para subrayar la importancia de lo colectivo: “Nadie se salva solo”, dijo.

“Que yo esté privada de mi libertad y proscripta es la metáfora perfecta y disciplinadora de una Argentina a la que le están liquidando sus posibilidades de desarrollo y crecimiento económico. Va a depender del esfuerzo y el trabajo que hagamos en convencer al resto de los argentinos de que se merecen una vida mejor. Depende de juntar el esfuerzo individual con el de millones en un proyecto colectivo, porque nadie se salva solo”, expresó.

Durante el fin de semana, el Encuentro Plurinacional tuvo múltiples actividades y debates, y en su apertura ya había habido referencias directas a la situación judicial de la exmandataria y a la idea de que “no hay democracia con proscripción”.

Este domingo, bajo el puente que une Chaco y Corrientes, militantes desplegaron una enorme bandera con la consigna “Cristina libre”, que se replicó en carteles, remeras y pañuelos. (TN)