Bahía San Blas inauguró la temporada con la llegada de los primeros turistas

El intendente Ricardo Marino, encabezó la bienvenida a los primeros turistas que arribaron a Bahía San Blas, dejando oficialmente inaugurada la temporada 2025–2026.

Lo acompañaron el secretario de Gobierno, Héctor Otero (a cargo de la Delegación), su par de Producción, Raúl Rosemberg y la directora de Turismo, María Lucía Fernández, quienes formaron parte de esta apertura que marcó un comienzo festivo y de gran movimiento en la villa marítima.

Prestadores turísticos, vecinos y representantes de instituciones locales se acercaron espontáneamente para saludar a las familias visitantes, que se mostraron sorprendidas y agradecidas por la cálida recepción.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los primeros turistas fueron tres grupos: una familia de Necochea, encabezada por Alejandro Lippi; otra de Ribera, representada por María Repp y un tercer visitante de Jacinto Arauz (La Pampa), Paulo Gerassi, todos asiduos de Bahía San Blas atraídos por la pesca, la tranquilidad y el encanto natural del lugar.

Durante la jornada, Marino también visitó el hotel Jorge Newbery, donde se realizaban las inscripciones del “7° Encuentro de Kitesurf”, evento que forma parte de la agenda de actividades de la apertura de temporada este fin de semana.

El jefe comunal, además, supervisó la nueva traza del camino a playa de arena en el marco de las mejoras previstas para garantizar un acceso seguro y estable a la zona. Hasta el momento, se realizó el marcado de la nueva traza, el emparejamiento del médano, el sellado con greda y el perfilado de taludes. (agencia Patagones)