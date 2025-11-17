Después de siete años, el Gobierno designó autoridades en Defensa de la Competencia

El Gobierno Nacional designó a los cinco miembros de la nueva Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), dependencia que funcionará de manera descentralizada y autárquica en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

Lo hizo a través del Decreto 810/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial. Las designaciones de las nuevas autoridades se realizaron luego de un Concurso Público de Antecedentes y Oposición y según un comunicado son los siguientes:

• Eduardo Montamat: Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia.

• Lucas Trevisani Vespa: Vocal del Tribunal.

• Marcelo D´Amore: Vocal del Tribunal.

• Germán Zamorano: Secretario de Concentraciones Económicas.

• Ana Parente: Secretaria Instructora de Conductas Anticompetitivas.

Los miembros de la ANC fueron designados en comisión por el presidente, Javier Milei, hasta tanto el Senado preste el acuerdo definitivo para sus nombramientos.

La conformación de la ANC cumple con el mandato legal de establecer un organismo autárquico e independiente.

Este proceso ocurre siete años después de sancionada la ley que así lo establece. (NA)