Detienen a dos menores por sustraer elementos de un auto
Fueron detenidos en Rincón al 1900 luego de ser perseguidos por las fuerzas de seguridad.
El Comando de Patrullas detuvo en la madrugada de este viernes a dos menores que habían hurtado elementos de un Ford Escort que estaba estacionada en calle 3 de febrero al 1700.
Al ser notificados de lo ocurrido, los uniformados pudieron dar con dos, de los tres implicados, deteniéndolos en calle Rincón al 1900. Los jóvenes de 16 y 15 años de edad tenían en su poder 3 destornilladores, un parlante Bluetooth color negro con naranja, auriculares Bluetooth y un destornillador negro con amarillo. Los aprehendidos quedaron a disposición del juzgado juvenil por el delito de hurto.