Detienen a dos menores por sustraer elementos de un auto

El Comando de Patrullas detuvo en la madrugada de este viernes a dos menores que habían hurtado elementos de un Ford Escort que estaba estacionada en calle 3 de febrero al 1700.

Al ser notificados de lo ocurrido, los uniformados pudieron dar con dos, de los tres implicados, deteniéndolos en calle Rincón al 1900. Los jóvenes de 16 y 15 años de edad tenían en su poder 3 destornilladores, un parlante Bluetooth color negro con naranja, auriculares Bluetooth y un destornillador negro con amarillo. Los aprehendidos quedaron a disposición del juzgado juvenil por el delito de hurto.