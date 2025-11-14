Bahía Blanca | Viernes, 14 de noviembre

Corte de calles y servicios para este viernes 14 de noviembre

Habrá cambio de recorrido de cuarto líneas de colectivo por obras en calle Sixto Laspiur.

Foto Archivo LNP

Este viernes 14 de noviembre se realizarán trabajos de repavimentación que afectarán el recorrido de cuatro líneas de colectivos. Además, EDES informa que efectuará dos cortes programados en horas de la mañana e inicios de la tarde.

Corte de calles:

El Municipio informó que en la jornada de este viernes se harán tareas de repavimentación en calle Sixto Laspiur  entre Brasil y Martín Rodríguez Esto incidirá en el trayecto de cuatro líneas de colectivos:

  • 512: 5 de Abril a Parque de la Ciudad circula por Charlone, 9 de Julio, M. Rodríguez, Sixto Laspiur y retoma recorrido habitual.
  • 514: Seminario a Maldonado por Brasil, 9 de Julio, M. Rodríguez, Sixto Laspiur y retoma recorrido habitual.
  • 519: Centro a Cerri por Brasil, 9 de Julio, M. Rodríguez, Sixto Laspiur y retoma recorrido habitual.
  • 519A: Don Ramiro a Patagonia Norte por Sixto Laspiur, Av. Buenos Aires, Bélgica, Brasil y retoma recorrido habitual. Regresa por Brasil; 9 de Julio, Francia, Sixto Laspiur y retoma recorrido habitual.

Corte de energía eléctrica

Desde la prestadora de energía local informan que se realizarán dos cortes programados por obras de mantenimiento y mejora del servicio.

– de 8 a 10hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Pueyrredón, Brown, Villarino, Berutti.
– de 8 a 14hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Zapiola, Sarmiento, Alvarado, Rodriguez.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.

