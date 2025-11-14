El Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca celebra su trayectoria con una muestra monumental

Este sábado a las 19, el espacio 2Museos será el escenario de un evento cultural de gran relevancia: la inauguración de la muestra "30 artistas, 30 años". Esta exposición no solo celebra tres décadas de existencia del Museo de Artes Contemporáneo (MAC) de Bahía Blanca, sino que también rinde homenaje a su rol pionero como el primer museo de arte contemporáneo del país, fundado en 1995.

La exposición cuenta con la prestigiosa curaduría de Andrés Duprat, actual Director del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y, significativamente, el primer director del MAC Bahía Blanca. El diseño de montaje está a cargo de Marcelo Marzoni, quien fue el primer montajista del museo, creando así un puente entre el pasado fundacional y el presente de la institución.

"Diversa y polisémica, la muestra recorre múltiples lenguajes y poéticas que abarcan desde la pintura y el objeto hasta la fotografía y el video," asegura Duprat. La curaduría y el diseño de montaje proponen un "territorio de diálogo y tensiones, donde las obras, en su diferencia, se interpelan y resignifican mutuamente."

Retomando el espíritu inicial del MAC de impulsar a creadores emergentes, la muestra aniversario se centró en seleccionar a 30 artistas de Bahía Blanca y Punta Alta menores de 50 años. El objetivo es trazar "una cartografía posible de la escena artística bahiense contemporánea, cuyo dinamismo se vincula en buena medida a la acción sostenida por este museo," explicó el curador.

El elenco de artistas seleccionados incluye a:

Violeta Avit, Silvana Baylac, Guillermo Beluzo, Maria Florencia Burgos, Julieta Cantarelli, Gimena Castellón Arrieta, Danilo Cicive, Valentina Cittá, Ulises Gimenez Chevillard, Natacha Gomez, Ana Klein, Rocio Levantesi, Milton López, Guillermo Miconi, Jorge Moyano.

El colectivo MP4 (Alexis Carabajal, Matias Carrizo, Joaquín Del Río, Francisco Franco).

Malen Nanfaro, Pablo Oviedo, Leonardo Perrotta, Veky Power, Carla Pucci, Nico Richat, Federico Ritacco, Gabriela Rossi, Agustín Sandoval, Aldana Tellechea, y Elena Warnes.

La apertura del Museo de Arte Contemporáneo en 1995 fue un hito que transformó la escena artística de la ciudad y la región a fines del siglo pasado. Con muestras que en ocasiones generaron encendidas polémicas, el MAC logró posicionar a Bahía Blanca en el mapa artístico nacional. Además, se consolidó como un espacio vital de experimentación y formación, ayudando a solidificar la obra de artistas que hoy son referentes en la ciudad.

La inauguración del sábado contará con la presencia de autoridades locales, los artistas participantes y el curador Andrés Duprat.

📍 Datos Clave de la Muestra