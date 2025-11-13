Un obrero falleció tras caer desde un cuarto piso en el macrocentro

Un trabajador de la construcción perdió la vida este miércoles por la tarde al caer desde una altura en una obra en curso.

El incidente tuvo lugar cerca de las 16.10 en la primera cuadra de calle Lavalle, donde se realiza una ampliación del Instituto Inova.

Se trata de un trabajador de 50 años, cuya identidad se mantiene reservada, quien se precipitó desde el cuarto piso de la estructura.

El personal del servicio de emergencias acudió al lugar, confirmando el fallecimiento inmediato del obrero.

Se inició una averiguación causal de deceso para establecer las circunstancias que rodearon la caída.