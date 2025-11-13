Montiel y De La Vega, los argentinos nominados al Puskas por sus golazos

La chilena de Santiago Montiel, de Independiente, y el golazo de Pedro De La Vega, en Seattle Sounders, fueron nominados al premio Puskás 2025 que entrega la FIFA al mejor gol del año.

El tanto, convertido el 11 de mayo en la victoria del Rojo ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Apertura, fue seleccionado entre los once mejores del mundo en la última temporada.

El gol de Montiel se produjo a los 57 minutos del encuentro disputado en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Mientras que el del olavarriense se dio ante Cruz Azul, el 31 de julio de 2025, durante el Mundial de Clubes.

La FIFA dio a conocer este jueves la lista de nominados al Puskás, que distingue al mejor gol de la temporada comprendida entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. En total, fueron seleccionadas once conquistas de distintas ligas y competencias del mundo.

Los fanáticos y un jurado de leyendas del fútbol decidirán al ganador. Los hinchas podrán votar registrándose en FIFA.com, donde deberán ordenar sus tres goles preferidos.

La primera elección otorgará cinco puntos, la segunda tres y la tercera uno. La votación se combinará con el veredicto del panel de expertos para definir al vencedor.

La fecha exacta de la ceremonia de los premios The Best 2025, donde se entregará el Puskás, aún no fue confirmada por la FIFA.

Montiel y De La Vega comparten la nominación con figuras internacionales como Declan Rice (Arsenal), Lamine Yamal (Barcelona) y Alessandro Deiola (Cagliari).

La lista completa de nominados al premio Puskás 2025 incluye a:

Alerrandro (Vitória vs Cruzeiro, 19 de agosto de 2024)

Alessandro Deiola (Cagliari vs Venezia, 18 de mayo de 2025)

Pedro De La Vega (Seattle Sounders vs Cruz Azul, 31 de julio de 2025)

Santiago Montiel (Independiente vs Independiente Rivadavia, 11 de mayo de 2025)

Amr Nasser (Al Ahly vs Pharco, 17 de abril de 2025)

Carlos Orrantía (Querétaro vs Atlas, 16 de abril de 2025)

Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund, 21 de junio de 2025)

Declan Rice (Arsenal vs Real Madrid, 8 de abril de 2025)

Rizky Ridho (Persija Jakarta vs Arema, 9 de marzo de 2025)

Kévin Rodrigues (Kasımpaşa vs Rizespor, 9 de febrero de 2025)

Lamine Yamal (Espanyol vs Barcelona, 15 de mayo de 2025)