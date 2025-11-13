Unión emitió un comunicado por el allanamiento a la casa de Tarragona y destacó su “actitud responsable”

El club Unión de Santa Fe emitió un comunicado luego de que el domicilio del delantero Cristian Tarragona haya sido allanado en el marco de una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil y destacó su “actitud responsable”.

Según detalló Unión, “el operativo, que tuvo como objetivo la verificación técnica de un dispositivo electrónico (router), se desarrolló con total normalidad. Tanto el jugador como su familia mostraron plena predisposición y colaboración con las autoridades intervinientes”.

A su vez, destacaron “la actitud responsable y transparente del futbolista y asimismo, según manifestaron las autoridades presentes, tanto por la forma en que se desarrolló el procedimiento como por los motivos del mismo, la situación no reviste gravedad para el jugador”.

Por último, se aclaró que “no existe ninguna medida de restricción ni imputación respecto del jugador ni de ningún integrante de su familia”.