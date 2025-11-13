Bahía Blanca | Jueves, 13 de noviembre

30.5°

Bahía Blanca | Jueves, 13 de noviembre

30.5°

Bahía Blanca | Jueves, 13 de noviembre

30.5°
Fútbol.

Allanaron la casa de Tarragona, jugador de Unión, por tenencia de material de abuso sexual infantil

Fue en el marco de una investigación internacional denominada “Escudos por la infancia”.

La casa del futbolista Cristian Tarragona, quien se desempeña como delantero en Unión de Santa Fe, fue allanada en el marco de una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil.

Según se informó, el allanamiento se dio en el marco de una investigación internacional denominada “Escudos por la infancia”, que está vinculada al delito de tenencia de material sexual infantil.

Al momento del allanamiento, el jugador se encontraba en su casa junto a varios familiares que residen en el lugar y estaba por irse al entrenamiento.

Si bien no hubo detenidos, se secuestraron varios dispositivos electrónicos.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Punta Alta.
Sociedad.
Sociedad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE